szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisüzem

2 órája

Csabai az ország legkisebb sörfőzdéje, a képviselő is benézett

Címkék#Herczeg Tamás#magyarországi#Köblös Mihály#ország sörfőzde

Létezik Békéscsabán egy olyan különlegesség, ami felírja a várost a magyarországi sörgyártás térképére – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője.

Beol.hu

Ahogy Herczeg Tamás fogalmazott, Köblös Mihály sörkészítő manufaktúrája az ország legkisebb hivatalosan működő sörfőzdéje. A KöblöSör nemrég jelent meg a csabai piacon is. A méretében is aprócska gyár lényegében egy garázsnak készült helyiségben kezdte meg a működését. 

Herczeg Tamást Köblös Mihály vezette körbe. Forrás: Herczeg Tamás Facebook oldala

A legkisebb jelző azonban nem az üzem méretéből, hanem a kapacitásból fakad, ugyanis a napi főzési mennyiség 100 liter – szögezte le Herczeg Tamás. A bejáráson Köblös Mihály megmutatta a saját maga által tervezett, és gyártatott főzőrendszert, hűtőrendszert és a jövedéki termék raktárt is.  Az üzemben jelenleg négy fajta sör készül, de a tulajdonos ígérte, hogy év végére nyolc fajtára bővül a termékpaletta.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu