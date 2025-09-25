Csabai az ország legkisebb sörfőzdéje, a képviselő is benézett

Ahogy Herczeg Tamás fogalmazott, Köblös Mihály sörkészítő manufaktúrája az ország legkisebb hivatalosan működő sörfőzdéje. A KöblöSör nemrég jelent meg a csabai piacon is. A méretében is aprócska gyár lényegében egy garázsnak készült helyiségben kezdte meg a működését.

Herczeg Tamást Köblös Mihály vezette körbe. Forrás: Herczeg Tamás Facebook oldala

A legkisebb jelző azonban nem az üzem méretéből, hanem a kapacitásból fakad, ugyanis a napi főzési mennyiség 100 liter – szögezte le Herczeg Tamás. A bejáráson Köblös Mihály megmutatta a saját maga által tervezett, és gyártatott főzőrendszert, hűtőrendszert és a jövedéki termék raktárt is. Az üzemben jelenleg négy fajta sör készül, de a tulajdonos ígérte, hogy év végére nyolc fajtára bővül a termékpaletta.