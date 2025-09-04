Fórum
38 perce
Lázár János Gyomaendrődről üzent a válllalkozóknak
Gyomaendrődi vállalkozói fórumon tartott előadást Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Tiszteletre méltó minden magyar, aki önmagán kívül másokat is képes eltartani! A vállalkozók a magyar állam legfontosabb szövetségesei, hiszen ők azok, akik munkát adnak az embereknek. Az elmúlt évtizedekben a külföldi vállalkozások előnyt élveztek a magyarokkal szemben, ez azonban így nem maradhat! Olyan törvényeket alkotunk, amelyekkel helyzetbe hozhatjuk a magyar kis- és középvállalkozásokat, mert a mi célunk az, hogy a magyarok munkájából magyaroknak legyen haszna. A siker és az eredmény nem szitokszó, hanem a munka gyümölcse – írta bejegyzésében a miniszter.
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
3 órája
Ez a gyümölcs lehet a fiatalság kulcsa – nem véletlenül kapkodják el!
Ezt ne hagyja ki!Vendégváró évszakváltás
3 órája
Imádják a svédek is ezt a helyet, ők sem a trópusi forróságban fürdőznek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre