Lázár János: sínen a kormány Alföld-programja!

Ünnepélyes keretek között átadták kedden délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Orbán Viktor Lőkösházán kitért a Békéscsabára érkező, 2500 munkahelyet teremtő üzemre, a vasút- és autópálya-építésekre, arra, hogy 15 éven belül létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszög, illetve arra, hogy az Alföldön 50 ezer új álláshelyet hoznak létre.

Sokan kíváncsiak voltak az átadóünnepségére, rég várt fejlesztés fejeződött be. Forrás: Lázár János Facebook oldala

Lázár János szerdán így értékelt

Sínen van a kormány Alföld-programja! Átadtuk a 75 kilométer hosszan felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat! A kormány célja, hogy az, hogy az itt élő magyarok békében, biztonságban, folyamatos gyarapodás mellett és a jövőbe vetett bizalommal éljenek. Békés megye maradhasson egy békés megye

– írta bejegyzésében a miniszter.