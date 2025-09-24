szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

22°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

1 órája

Lázár János: sínen a kormány Alföld-programja!

Címkék#Lőkösháza#kormány alföld#munkahely#Békéscsaba

Lázár János építési és közlekedési miniszter egyértelműen megfogalmazta, hogy mi a célja a kormánynak térségünkkel.

Beol.hu

Ünnepélyes keretek között átadták kedden délután az óriási beruházás eredményeként fejlesztett Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Orbán Viktor Lőkösházán kitért a Békéscsabára érkező, 2500 munkahelyet teremtő üzemre, a vasút- és autópálya-építésekre, arra, hogy 15 éven belül létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszög, illetve arra, hogy az Alföldön 50 ezer új álláshelyet hoznak létre.

Sokan kíváncsiak voltak az átadóünnepségére, rég várt fejlesztés fejeződött be. Forrás:  Lázár János Facebook oldala

Lázár János szerdán így értékelt

Sínen van a kormány Alföld-programja! Átadtuk a 75 kilométer hosszan felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat!  A kormány célja, hogy az, hogy az itt élő magyarok békében, biztonságban, folyamatos gyarapodás mellett és a jövőbe vetett bizalommal éljenek. Békés megye maradhasson egy békés megye

 – írta bejegyzésében a miniszter.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu