Iszonyú aszály pusztított, a károk 30 százalékát Békésből jelentették

A Békés vármegyei betakarítási bizottság kedd délutáni ülésén elhangzott, a kukorica a legnagyobb vesztes, a határban a repcevetések szép lassan befejeződnek. Voltak, akik még vártak a mostani esőre. Az őszi kalászosok vetése még nem kezdődött meg.ű

A kukorica az igazi vesztes a növények közül Békés vármegyében Forrás: Illusztráció

Két tonna alatt a napraforgó hektáronként

Barabás Béla, Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára kiemelte, a napraforgó nagyon változó, van ahol szép, de sok helyen kis tányérok vannak. Azokon a területeken, ahol több esőt kapott vagy öntöztek, ott még zöld a szára. Sok helyen deszikkáltak, 1,8 t/ha körüli az eddigi termésmennyiség, de ez még változhat.

A kukorica igazából az öntözött területeken hozhat elfogadható termést

A kukoricát kevesebb gazdálkodó silózta le a nyáron, mint 2022-ben, a történelmi aszály idején. A vármegyében vannak olyan területek, ahol öntöztek, és jó eredményeket várnak. A gazdálkodók egy része gondolkodik rajta, hogy szárzúzás helyett aratás legyen, mivel ha többször végig kell menni a területen, akkor előfordulhat, hogy ez drágább lesz, mint az aratás, amikor még valamennyi termés várható. A szövetség titkára hangsúlyozta, az őszi káposztarepce vetésterülete megemelkedik. Az átvételi árakról elmondta, a kukoricát 70 000 – 80 000 Ft/t, a napraforgót 180 000 – 200 000 Ft/t áron vásárolják fel a kereskedők.

A bejelentések 97 százalékát elfogadták

Tóth János, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy a kárenyhítési benyújtások csökkentek. A szezonban 6080 bejelentés volt, ami 135 ezer hektárt jelent. Ez nem éri el a 2022-es számokat, és várhatóan már nem sok benyújtás érkezik. A bejelentések 97 százalékát elfogadták. Az aszálykárokat szeptember 30-áig, míg a viharkárokat október 31-ig lehet bejelenteni. Az országos bejelentések 22,5, míg az aszálykárok bejelentésének 30 százaléka Békés vármegyéből történt.