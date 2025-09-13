Új csarnokot avatott Békésben a világ egyik vezető robotgyártó cége

Új csarnokkal bővült az ipari robotokat gyártó KUKA füzesgyarmati egysége nemrégiben. Az épület a cég életében a hatékonyság növelését, az optimális elrendezést és a jövőbeni bővülés lehetőségét is magában hordozza. A falak között 3136 m² ipari padló, több kilométernyi rézkábel és közel 60 előregyártott vasbeton pillér kapott helyet.

A KUKA a jövőben is épít Füzesgyarmatra, ezt bizonyítja a 6-os Csarnok átadása is. Forrás: KUKA/Facebook

Az új vezérigazgató is kíváncsi volt a 6-os Csarnokra

Christoph Schell, a KUKA AG új vezérigazgatója Magyarországra látogatott, hogy személyesen is megismerje a cég telephelyeinek működését: járt Taksonyban, Budapesten és Füzesgyarmaton is. Ahogy az a cég közösségi oldalán olvasható, Füzesgyarmaton a legnagyobb magyarországi gyártóegységüket mutathatták meg neki. Meglátogatta az újonnan nyílt 6-os Csarnokot és megismerte automatizált megoldásaikat. Leszögezték: a látogatás bizonyítja Magyarország, és az itt dolgozó kollégák kiemelt szerepét a KUKA vállalatcsoportban.

Vezérigazgatói látogatás a KUKA magyarországi telephelyein. Forrás: Facebook/KUKA

Mit gyárt a KUKA Füzesgyarmaton?

Ahogy az a cég hivatalos oldalán olvasható, Füzesgyarmaton készülnek a kapcsolószekrények és az ezekhez szükséges lemezalkatrészek, melyhez átfogó és modern géppark áll rendelkezésükre. Ezen a telephelyen gyártjuk a robotrendszerek kábelkötegeit, valamint a vezérlőszekrények belső kábelezése is itt történik.A gyártásból kikerülő összes vezérlőegységet teljes mértékben üzembe helyezik, megvizsgálják és az úgynevezett Power Burn In klímakamrában is tesztelik.

A füzesgyarmati folyamatok tételesen

Lemezmegmunkálás,

Kábelgyártás,

Kapcsolószekrények gyártása,

Vezérlőegységek gyártása.

Így jött létre a KUKA márka

A céget 1898-ban alapította Johann Josef Keller és Jakob Knappich a németországi Augsburgban, és ekkor még acetiléngyártással foglalkoztak. A két alapító – Keller és Knappich – a nevükből adódóan, egyre gyakrabban használták a „Keller und Knappich Augsburg” rövidítést. Ezek kezdőbetűjéből jött létre a KUKA márka.