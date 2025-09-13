4 órája
Új csarnokot avatott Békésben a világ egyik vezető robotgyártó cége
Jelentős beruházással bővítette füzesgyarmati gyárát a napokban a világ egyik vezető robotgyártó cége. A KUKA mintegy 40 országban van jelen, a füzesgyarmati az egyik legfontosabb hazai gyártóegységük.
Új csarnokkal bővült az ipari robotokat gyártó KUKA füzesgyarmati egysége nemrégiben. Az épület a cég életében a hatékonyság növelését, az optimális elrendezést és a jövőbeni bővülés lehetőségét is magában hordozza. A falak között 3136 m² ipari padló, több kilométernyi rézkábel és közel 60 előregyártott vasbeton pillér kapott helyet.
Az új vezérigazgató is kíváncsi volt a 6-os Csarnokra
Christoph Schell, a KUKA AG új vezérigazgatója Magyarországra látogatott, hogy személyesen is megismerje a cég telephelyeinek működését: járt Taksonyban, Budapesten és Füzesgyarmaton is. Ahogy az a cég közösségi oldalán olvasható, Füzesgyarmaton a legnagyobb magyarországi gyártóegységüket mutathatták meg neki. Meglátogatta az újonnan nyílt 6-os Csarnokot és megismerte automatizált megoldásaikat. Leszögezték: a látogatás bizonyítja Magyarország, és az itt dolgozó kollégák kiemelt szerepét a KUKA vállalatcsoportban.
Mit gyárt a KUKA Füzesgyarmaton?
Ahogy az a cég hivatalos oldalán olvasható, Füzesgyarmaton készülnek a kapcsolószekrények és az ezekhez szükséges lemezalkatrészek, melyhez átfogó és modern géppark áll rendelkezésükre. Ezen a telephelyen gyártjuk a robotrendszerek kábelkötegeit, valamint a vezérlőszekrények belső kábelezése is itt történik.A gyártásból kikerülő összes vezérlőegységet teljes mértékben üzembe helyezik, megvizsgálják és az úgynevezett Power Burn In klímakamrában is tesztelik.
A füzesgyarmati folyamatok tételesen
- Lemezmegmunkálás,
- Kábelgyártás,
- Kapcsolószekrények gyártása,
- Vezérlőegységek gyártása.
Így jött létre a KUKA márka
A céget 1898-ban alapította Johann Josef Keller és Jakob Knappich a németországi Augsburgban, és ekkor még acetiléngyártással foglalkoztak. A két alapító – Keller és Knappich – a nevükből adódóan, egyre gyakrabban használták a „Keller und Knappich Augsburg” rövidítést. Ezek kezdőbetűjéből jött létre a KUKA márka.
Tüskék az úton és sötét esték: bringásokat sanyargat a királydinnye, áramszünet bénítja Csabát
Megnyílt az új fogászati centrum Békéscsabán, sorra jelentkeznek be