Ezek az új seprűk jól sepernek, próbáld ki te is

Vidéki hagyományok és ízek vására néven immáron 8. alkalommal rendezték meg a fővárosban az országos közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Első alkalommal mutatkozott be ez a dél-békési település, nem is is akármivel.
A helyi értékteremtésre kínáltak kiváló példákat, ez a hétvége erről is szólt. Mindent megmutathattak a résztvevők, amit a közfoglalkoztatás keretében elkészítenek, megtermelnek, ennek volt kiváló alkalma, helyszíne a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár, más néven a Vidéki Hagyományok és Ízek Vására.
Békés vármegyéből ott volt Vésztő, Gyomaendrőd, Csanádapáca, Méhkerék, valamint Kevermes, ez a dél-békési település első alkalommal vitte a fővárosba értékes, szép, kézi munkával előállított termékeit.
Vajdahunyad vára és környéke megtelt szombaton a gasztronómia iránt érdeklődőkkel, akik megízlelhették a hagyományos népi fogásokat és a tájjellegű ételkülönlegességeket. A kiállítók kóstoltattak, megmutatták helyi kincseiket a Vajdahunyad várában és környékén megrendezett VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásárban.
A látogatók ízelítőt kaptak és vásárolhattak a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből előállított befőttekből, szörpökből, savanyúságokból, gyümölcslevekből, péksüteményekből, vagy éppen a füstölt árukból.
Közfoglalkoztatás: híres a dél-békési seprű
Megismerkedhettek olyan különlegességekkel is, mint a seprűkötés. Ezt a kevermesiek a helyszínen garantálták.
– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idei esztendőben részt vehettünk a közfoglalkoztatási kiállításon. Lehetőségünk nyílt bemutatni a kevermesi pékséget és annak kiváló termékeit, a Sina vendégházat és szolgáltatásait és a hagyományos seprűkötés fortélyait is. Standunkat megtisztelte jelenlétével a belügyminiszter, dr. Pintér Sándor és Réthy Pál helyettes államtitkár – írta bejegyzésében Lantos Zoltán, Kevermes polgármestere. Érdeklődésünkre elmondta, a kevermesiekre felfigyeltek a vásári forgatag látogatói.
Hagyománya van a seprűkötésnek ezen a településen
Ízlett mindenkinek a péksütemény, a seprűkötés pedig sokakat megállított, ritkán látni ilyet a fővárosban. A kevermesiek közmunka-programjában 2012 óta szerepel, az alapanyagot, a cirkot helyben megtermelik, majd kézi erővel feldolgozzák és a végeredmény a kiváló minőségű cirokseprű, amit bárki megvásárolhat náluk.
