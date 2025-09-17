szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékteremtés

23 perce

Ezek az új seprűk jól sepernek, próbáld ki te is

Címkék#cirokseprű#munka#közfoglalkoztatás#belügyminiszter#államtitkár

Vidéki hagyományok és ízek vására néven immáron 8. alkalommal rendezték meg a fővárosban az országos közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Első alkalommal mutatkozott be ez a dél-békési település, nem is is akármivel.

Csete Ilona

A helyi értékteremtésre kínáltak kiváló példákat, ez a hétvége erről is szólt. Mindent megmutathattak a résztvevők, amit a közfoglalkoztatás keretében elkészítenek, megtermelnek, ennek volt kiváló alkalma, helyszíne a VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár, más néven a Vidéki Hagyományok és Ízek Vására.

A közfoglalkoztatás értékei között a cirokseprű.
A közfoglalkoztatás értékei között a kevermesi cirokseprű, a fővárosban is népszerű volt. Fotó: Facebook

Békés vármegyéből ott volt Vésztő, Gyomaendrőd, Csanádapáca, Méhkerék, valamint Kevermes, ez a dél-békési település első alkalommal vitte a fővárosba értékes, szép, kézi munkával előállított termékeit.

Vajdahunyad vára és környéke megtelt szombaton a gasztronómia iránt érdeklődőkkel, akik megízlelhették a hagyományos népi fogásokat és a tájjellegű ételkülönlegességeket. A kiállítók kóstoltattak, megmutatták helyi kincseiket a Vajdahunyad várában és környékén megrendezett VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásárban.

A látogatók ízelítőt kaptak és vásárolhattak a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből előállított befőttekből, szörpökből, savanyúságokból, gyümölcslevekből, péksüteményekből, vagy éppen a füstölt árukból.

Diplomáciai nagyüzem a közfoglalkoztatási kiállításon. Fotó: Facebook

Közfoglalkoztatás: híres a dél-békési seprű

Megismerkedhettek olyan különlegességekkel is, mint a seprűkötés. Ezt a kevermesiek a helyszínen garantálták.
– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idei esztendőben részt vehettünk a közfoglalkoztatási kiállításon. Lehetőségünk nyílt bemutatni a kevermesi pékséget és annak kiváló termékeit, a Sina vendégházat és szolgáltatásait és a hagyományos seprűkötés fortélyait is. Standunkat megtisztelte jelenlétével a belügyminiszter, dr. Pintér Sándor és Réthy Pál helyettes államtitkár – írta bejegyzésében Lantos Zoltán, Kevermes polgármestere. Érdeklődésünkre elmondta, a kevermesiekre felfigyeltek a vásári forgatag látogatói.

Hagyománya van a seprűkötésnek ezen a településen

Ízlett mindenkinek a péksütemény, a seprűkötés pedig sokakat megállított, ritkán látni ilyet a fővárosban. A kevermesiek közmunka-programjában 2012 óta szerepel, az alapanyagot, a cirkot helyben megtermelik, majd kézi erővel feldolgozzák és a végeredmény a kiváló minőségű cirokseprű, amit bárki megvásárolhat náluk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu