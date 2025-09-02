szeptember 2., kedd

Hamarosan

1 órája

Az internet szerint két KFC van már Békésben, de azért még ne rohanjunk

Címkék#Békés megye#KFC#csirkés#étteremlánc#honlap

A gyorsétteremlánc hivatalos honlapján már elérhető a második viharsarki KFC nyitva tartása, de még egyelőre ne rohanjunk csirkeszárnyat falatozni. Mindenesetre egyre közelebb a KFC Gyula megnyitása.

Papp Gábor

Olvasóink hívták fel a figyelmet arra, hogy a lánc oldalán már látható, hogy miként tart, illetve miként fog nyitva tartani a KFC gyulai étterme, a térképes étteremkereső szerint is két KFC van Békésben. A vendégek ennek tanulsága szerint minden nap 8 és 22 óra között kereshetik fel majd a népszerű, csirkés ételeiről ismert vendéglátóhelyet. A Google szerint egyébként a hely jelenleg zárva tart, viszont, ami érdekesség, hogy már vélemény is olvasható arról, hogy milyenek az ételek és a kiszolgálás ott.

KFC Gyula: egyre közelebb a nyitás.
A KFC Gyula már a cég honlapján is szerepel. Forás: KFC

KFC Gyula: most akkor mikor nyit?

A Gyulai Csevegő Facebook-oldalon is többször felmerült témaként az étterem nyitásának kérdés, és ott arról írnak, hogy a nyitás várhatóan szeptember 9-én lesz. Jól látható, hogy jelentős várakozás előzi meg a nyitást

Megkerestük az étteremláncot

Levélben megkerestük kérdéseinkkel az étteremláncot működtető céget is, de egyelőre nem kaptunk választ arról, hogy mikor nyitnak, mi a konkrét időpont. Amennyiben kapunk választ, természetesen közöljük.

 

 

