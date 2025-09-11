Lőtávolba költözött Békéscsaba díjnyertes cipója a lekváros táskával együtt – videóval

Puffancs vagy, de sokszor mondták rám a kondorosi általános iskolában, és ebben a gúnynévben nem a kenyér játszotta a főszerepet. A Sütőker békéscsabai mintaboltjában viszont megnyugodtam, van igazi puffancs is, hamburgernek. Persze, nem ez a fő termék, hanem a kenyér, amiből mindegyik kovászos. A házias, kovászos technológiából nem engednek, a friss kenyér pedig egy csoda, már magával az illatával.

A kenyér becsületéből az új helyükön sem engednek, ehhez rengeteg más termék is társul. Fotó: Bencsik Ádám

A kakaós csiga fogyásban lefölözi a lekváros táskát

Kétkilós parasztcipót és félkilós magvas kenyeret ugyanúgy láttunk a kenyérboltban, mint lekváros táskát, rétest, pizzát, kalácsot, kakaós csigát. Utóbbi lefölözi fogyásban a lekváros táskát, a sós péksüteményeknél a sajtos rúd vezet. Érdekes, hogy kétkilós kenyér hosszúkásban és cipóban is van, ugyanaz az alapanyag, a technológia, mégis más az íze. Mivel pékek éppen nem voltak az üzletben, csak tippelgettünk: biztosan másként érnek össze az alapanyagok, ízek, ha hosszúkás vagy kerek a kenyér.

Guszta, és állandóan pótolni kell a készletet

A kakaós csiga egyszerűbb. Guszta, és állandóan pótolni kell a készletet. A kakaós csiga a hagyomány szerint Gödről származik, ahol annak idején csokoládés tekergének hívták, és hamar megszerették az édesszájúak.

Az akciós termékek iránt mindig nagyobb a kereslet

Szudár Andrea boltvezető hangsúlyozta, az akciós termékek iránt mindig nagyobb a kereslet. Ugyan most nyitottak az új helyen, de a régi rutin is bennük van az akciós termékekkel kapcsolatban. Andreát megkérdeztük arról, hogy miért vesznek az emberek még ma is kétkilós parasztcipót, amikor elég lenne naponta fél kiló. Elmondta, egész másként mutat egy kétkilós cipó, ami még mindig kisebb, mint a régi, hagyományos háromkilós kenyér. Megvágva is szépen mutat, és ami a legfontosabb, három napig megőrzi a minőségét. Egy a lényeg, ne legyen párában.

Milyen élettani hatásai vannak a jó minőségű kenyérnek?

Árendás Béla, a békéscsabai Sütőker Zrt. vezérigazgatója az új mintaboltban elmondta, arra törekszenek mindennapi munkájukban, hogy kenyereiknek egységes, kellően rugalmas bélszerkezete legyen, és ehhez szép forma, fényes, aranysárga héjazat párosuljon.