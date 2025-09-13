szeptember 13., szombat

Rengeteg vélemény

30 perce

A Kékróka lehúzza a rolót, de a legendás szűcsmester munkássága fogalom marad

Címkék#szakma#vélemény#szűcsmesterség sors#üzlete kékróka#bezár#bolt#kézműves

A minap még kinyitott, de jövő májustól végleg lehúzza a rolót a legendás békéscsabai szűcsüzlet. A kínai pufi dzsekik, a fogyasztói társadalom és az utánpótlás hiányának áldozata a bolt, rengeteg vélemény érkezett, a Kékróka bezárásával kapcsolatban ezeket is összefoglaljuk.

Nyemcsok László

Döntés született, 2026. május 1-jével végleg bezárja kapuit Békéscsaba egyik legrégebbi üzlete, a Kékróka Bőr- és Szőrme Szalon. A városban és környékén szinte mindenki ismerte a boltot, amely hat generáción át működött, és amit a legendás szűcsmester, dr. Futakiné Pongrácz Jolán vezetett.

A Kékróka lehúzza a rolót, oda a szűcsmesterségnek
Békéscsaba egyik ikonikus üzlete, a Kékróka még őrzi a hagyományokat, de jövő tavasszal lehúzzák a rolótFotó: Dinya Masgdolna

Hatvan éven keresztül dolgozott

Jolán asszony élete maga volt a mesterség. Hatvan éven keresztül dolgozott, egészen 88 éves koráig maga vezetett autót, hogy ellássa ügyfeleit, de néhány évvel ezelőtt, 92 éves korában elhunyt. Munkájára, kézügyességére és hivatástudatára a békéscsabaiak szinte kivétel nélkül felnéztek.

Vásárlóknak már csak jövő tavaszig lesz lehetőségük rendelni

A család most nehéz döntést hozott: a szalon idén szeptember 9-étől még kinyitott a nyári szünet után, de a vásárlóknak már csak jövő tavaszig lesz lehetőségük rendelni. Dr. Futaki Géza, a szűcsmester fia elmondta, édesanyjuk emlékét őrzik, de a család az üzemeltetést már nem tudja felvállalni, bármennyire is hozzánőttek a vásárlók a kézműves kabátokhoz, sapkákhoz, bundákhoz. Hozzátette: nincs utánpótlás a szűcsszakmában. A mai világban tarolnak a könnyű, olcsó, sokszor Kínából érkező pufi dzsekik. Ezek nem tartanak ki évtizedekig, de a fogyasztói társadalom lényege épp az, hogy mindig újat vegyünk.

Megosztó ma a szőrme és a szűcsmesterség sorsa

Záporoznak a kommentek, és jól mutatják, mennyire megosztó ma a szőrme és a szűcsmesterség sorsa. Vannak, akik nosztalgiával gondolnak vissza: „Nagyapám is hozzájuk hordta javíttatni a kabátot. Tavaly is ők csinálták meg a zsebem” – írta egy hozzászóló, aki most aggódik, kinek adja majd 400 ezres kabátját. Mások az időjárás változását emelik ki: „Régen jó érzés volt a mínuszokban belebújni egy szőrmébe, de nincs tél, a meglévő téli holmikat sem tudjuk kihasználni” – jegyezte meg egy hölgy.

Az állatvédelmi szempontok száműzték a bundákat?

Van, aki szerint az állatvédelmi szempontok száműzték a bundákat az utcáról: „Ma már legfeljebb a színházban látni bundát, évente egyszer-kétszer.” Egy kritikus hang így fogalmazott: „Csak annak nagy csapás, aki halott állatok bőrében szeret mászkálni. Szerencsére már kihalóban van ez a trend.” Más hozzászólók az árakat tartják túl magasnak, és úgy vélik, emiatt csökkent a forgalom: „Átlagfizetéshez képest túl drágán adtak mindent. Emiatt nem járt oda senki.”

Lehet, hogy ez a szakma halála

Sokan sajnálják, hogy nemcsak egy bolt, hanem egy egész szakma kerül a feledés homályába. „Nem lesznek szűcsök és tímárok, kihalnak sajnos” – írta valaki. Mások a szélesebb iparági válságra mutattak rá: „Szűcs, bőrdíszműves, női szabó – mind eltűnnek. A textil- és bőripar tönkrement, részben a kínai áruk, részben a használtruha-kereskedések miatt.”

Egy élet munkája. Fotó: Dinya Magdolna

Egy egész hagyomány, több száz éves kézműves tudás távozik a Kékróka bezárásával

A hozzászólásokból kirajzolódik: 

  • a vásárlók egy része valóban igényelné a kézműves, minőségi javítást és a hosszú távra készült kabátokat. 
  • Mások viszont már a könnyű, mosható, olcsóbb alternatívákat keresik. „Egy szőrme szép, de nehéz, csak tisztíttatni lehet. 
  • Egy pufi kabát könnyű és kényelmes.  

Ami tény: a Kékróka Szalon bezárása tehát nemcsak egy üzlet megszűnése. Egy egész hagyomány, több száz éves kézműves tudás távozik vele. Aki valaha dolgoztatott Pongrácz Jolánnal vagy fiával, az tudja: az ő munkájuk évtizedekre szóló minőséget képviselt.

Művelői voltak mesterségüknek

Ahogy egy kommentelő fogalmazott: „Emlékezzünk tisztelettel a Pongrácz–Futaki családra, akik művelői voltak mesterségüknek. A pufi dzsekik és a gyors fogyasztás világában a békéscsabai szűcsműhely története emlékeztet arra, hogy volt idő, amikor egy kabát nem egy télre szólt, hanem egy életre. És voltak mesterek, akik mindezt két kezükkel, szívükkel adták az embereknek.

 

 

 

 

