1 órája

Elkelt sokak kedvenc étterme, novembertől új világ jön

Címkék#békéscsabai#ikonikus#Jobb Mint Otthon#étterem

A legszellemesebb nevűek között számos sikert aratott országosan a békéscsabai vendéglátóhely. A jaminai Jobb Mint Otthont tulajdonosa, a Jamina Hús Kft. a minap eladta.

Nyemcsok László

A Jobb Mint Otthon étteremben ottjártunkkor is jóízűen falatozták a vendégek a déli menüt. Békéscsaba egyik ikonikus vendéglátóhelyét ugyanakkor a tulajdonos, a Jamina Hús. Kft. eladta. Ennek ellenére október 31-éig minden marad a régiben, vagyis ugyanazok a szolgáltatások, például a déli menük, sültes tálak elvitelre megmaradnak, mint eddig.

a jobb mint otthon épülete
A Jobb Mint Otthont eladták, de október végéig ugyanúgy üzemel Fotó: Dinya Magdolna Fotó: Dinya Magdolna

A Jobb Mint Otthont eladták

Az üzletvezető elmondta, november 1-jétől a békéscsabai pályaudvar melletti húsüzletükben rendelhetők meg a sültes tálak, az az üzlet a Jamina-Hús tulajdona továbbra is. Itt egyébként már a különböző húsféleségek mellett sült kolbászt, hurkát és egytálételeket is kínálnak, amit a vendégek helyben elfogyaszthatnak. Azt pedig, hogy az új tulajdonos hogyan működteti az ingatlant, hamarosan kiderül.  

Sorra zárnak be a kocsmák Békés vármegyében, de a nevük halhatatlan marad. A kisfalvakban igyekszik a kormány a kocsmákat, a közélet fontos központjait megmenteni, pályázhatnak támogatásra. Olvasóinkat most egy kis múltidézésre kértük, és nagyon sokan válaszoltak kérdésünkre a Beol.hu Facebook-oldalán: Melyik a leghülyébb kocsmanév, amit valaha hallottál?


 

 

 

