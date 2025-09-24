Elkelt sokak kedvenc étterme, novembertől új világ jön

A Jobb Mint Otthon étteremben ottjártunkkor is jóízűen falatozták a vendégek a déli menüt. Békéscsaba egyik ikonikus vendéglátóhelyét ugyanakkor a tulajdonos, a Jamina Hús. Kft. eladta. Ennek ellenére október 31-éig minden marad a régiben, vagyis ugyanazok a szolgáltatások, például a déli menük, sültes tálak elvitelre megmaradnak, mint eddig.

A Jobb Mint Otthont eladták, de október végéig ugyanúgy üzemel Fotó: Dinya Magdolna Fotó: Dinya Magdolna

A Jobb Mint Otthont eladták

Az üzletvezető elmondta, november 1-jétől a békéscsabai pályaudvar melletti húsüzletükben rendelhetők meg a sültes tálak, az az üzlet a Jamina-Hús tulajdona továbbra is. Itt egyébként már a különböző húsféleségek mellett sült kolbászt, hurkát és egytálételeket is kínálnak, amit a vendégek helyben elfogyaszthatnak. Azt pedig, hogy az új tulajdonos hogyan működteti az ingatlant, hamarosan kiderül.

