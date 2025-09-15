1 órája
Régi épület modern köntösben: energiamegtakarítás is a cél
Iskolafejlesztés Nagyszénáson – adta hírül a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője. Megújul az alsó tagozatosok épülete.
A Nagyszénási Czabán Samu Általános iskola Hősök útján található épülete a TOP Plusz programban, 81,6 millió forint forrásból.
A fejlesztés részeként kicserélik az udvari rész felőli homlokzati nyílászárókat, felújítást kap a logopédiai foglalkoztató és az egyéni fejlesztő szoba, akadálymentes parkoló és mosdó is épül.
– Ez az iskola az alsó tagozatos diákok otthona, a beruházás után korszerűbb, szebb, a mai igényeknek megfelelőbb környezetben tanulhatnak a gyerekek – nyilatkozta Erdős Norbert, miután a helyszínen járt, ahol Nagy Attiláné polgármesterrel megtekintették az iskola épületének a tantermeit és az udvart, majd egyeztettek a közelgő fejlesztésekről.
