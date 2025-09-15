Régi épület modern köntösben: energiamegtakarítás is a cél

A Nagyszénási Czabán Samu Általános iskola Hősök útján található épülete a TOP Plusz programban, 81,6 millió forint forrásból.

A fejlesztés részeként kicserélik az udvari rész felőli homlokzati nyílászárókat, felújítást kap a logopédiai foglalkoztató és az egyéni fejlesztő szoba, akadálymentes parkoló és mosdó is épül.

Nagy Attiláné és Erdős Norbert a Jősök utcai iskola fejlesztéséről egyeztetett. Fotó: Facebook

– Ez az iskola az alsó tagozatos diákok otthona, a beruházás után korszerűbb, szebb, a mai igényeknek megfelelőbb környezetben tanulhatnak a gyerekek – nyilatkozta Erdős Norbert, miután a helyszínen járt, ahol Nagy Attiláné polgármesterrel megtekintették az iskola épületének a tantermeit és az udvart, majd egyeztettek a közelgő fejlesztésekről.