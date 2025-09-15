szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

21°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolafejlesztés

3 órája

Régi épület modern köntösben: energiamegtakarítás is a cél

Címkék#Erdős Norbert#TOP Plusz#Nagyszénási Czabán Samu Általános iskola#diák#épület

Iskolafejlesztés Nagyszénáson – adta hírül a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője. Megújul az alsó tagozatosok épülete.

Csete Ilona

A Nagyszénási Czabán Samu Általános iskola Hősök útján található épülete a TOP Plusz programban, 81,6 millió forint forrásból.
A fejlesztés részeként kicserélik az udvari rész felőli homlokzati nyílászárókat, felújítást kap a logopédiai foglalkoztató és az egyéni fejlesztő szoba, akadálymentes parkoló és mosdó is épül.

Nagy Attiláné és Erdős Norbert a Jősök utcai iskola fejlesztéséről egyeztetett. Fotó: Facebook

– Ez az iskola az alsó tagozatos diákok otthona, a beruházás után korszerűbb, szebb, a mai igényeknek megfelelőbb környezetben tanulhatnak a gyerekek – nyilatkozta Erdős Norbert, miután a helyszínen járt, ahol Nagy Attiláné polgármesterrel megtekintették az iskola épületének a tantermeit és az udvart, majd egyeztettek a közelgő fejlesztésekről.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu