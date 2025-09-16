szeptember 16., kedd

Itt szabadulhat meg szabályosan bármilyen hulladéktól

Hol lehet szabályosan letenni a szemetet? Erre a kérdésre adott választ Szarvas Péter polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón a minap, ismertetve, hogy Békéscsabán is működik hulladékudvar.

Licska Balázs

Békéscsabán, a Kétegyházi útról nyíló Bohn Mihály utcában is működik hulladékudvar – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester. Elmondta, hogy hónapról hónapra nő a kihasználtsága, a konténereket egyre gyakrabban szükséges üríteni. 

A békéscsabai hulladékudvarba gumit is vihetünk
Egyre nagyobb kihasználtsággal működik a békéscsabai hulladékgyűjtő udvar, mégis vannak renitensek, akik az út szélére viszik a szemetet.  Fotó: MW-archívum

Mit lehet leadni a hulladékudvarban?

A hulladékudvarokban szabályosan és ingyenesen le lehet adni többek között

  • az elektromos berendezéseket – a hajszárítótól egészen a tévéig –,
  • a használt gumiabroncsokat,
  • az építési törmeléket háztartási mennyiségben,
  • a használt akkumulátorokat, elemeket.

Mikor van nyitva a békéscsabai hulladékgyűjtő udvar?

A békéscsabai hulladékgyűjtő udvar

  • hétfőn, szerdán és szombaton 8 és 16 óra között,
  • kedden, csütörtökön és pénteken 12 és 20 óra között 

tart nyitva – derült ki a szemétszállító cég, a Tappe Kft. honlapjáról.

Hiába működik az ingyenes szolgáltatás, vannak fegyelmezetlenek

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy bár működik a szolgáltatás – amely tehát egyre kihasználtabb –, vannak továbbra is renitensek, fegyelmezetlenek, akik szabálytalanul, például az út szélén teszik le a szemetet.

 

 

