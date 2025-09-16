3 órája
Itt szabadulhat meg szabályosan bármilyen hulladéktól
Hol lehet szabályosan letenni a szemetet? Erre a kérdésre adott választ Szarvas Péter polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón a minap, ismertetve, hogy Békéscsabán is működik hulladékudvar.
Békéscsabán, a Kétegyházi útról nyíló Bohn Mihály utcában is működik hulladékudvar – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester. Elmondta, hogy hónapról hónapra nő a kihasználtsága, a konténereket egyre gyakrabban szükséges üríteni.
Mit lehet leadni a hulladékudvarban?
A hulladékudvarokban szabályosan és ingyenesen le lehet adni többek között
- az elektromos berendezéseket – a hajszárítótól egészen a tévéig –,
- a használt gumiabroncsokat,
- az építési törmeléket háztartási mennyiségben,
- a használt akkumulátorokat, elemeket.
Mikor van nyitva a békéscsabai hulladékgyűjtő udvar?
A békéscsabai hulladékgyűjtő udvar
- hétfőn, szerdán és szombaton 8 és 16 óra között,
- kedden, csütörtökön és pénteken 12 és 20 óra között
tart nyitva – derült ki a szemétszállító cég, a Tappe Kft. honlapjáról.
Hiába működik az ingyenes szolgáltatás, vannak fegyelmezetlenek
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy bár működik a szolgáltatás – amely tehát egyre kihasználtabb –, vannak továbbra is renitensek, fegyelmezetlenek, akik szabálytalanul, például az út szélén teszik le a szemetet.
Még mindig Puskás Öcsi a legnépszerűbb, de a gulyást és Szoboszlait is ízlelgetik – podcast
Ingyen is szórakozhatsz a kolbászfesztiválon – ezek a belépőárak az év bulijára