Itt szabadulhat meg szabályosan bármilyen hulladéktól

Békéscsabán, a Kétegyházi útról nyíló Bohn Mihály utcában is működik hulladékudvar – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester. Elmondta, hogy hónapról hónapra nő a kihasználtsága, a konténereket egyre gyakrabban szükséges üríteni.

Egyre nagyobb kihasználtsággal működik a békéscsabai hulladékgyűjtő udvar, mégis vannak renitensek, akik az út szélére viszik a szemetet. Fotó: MW-archívum

Mit lehet leadni a hulladékudvarban?

A hulladékudvarokban szabályosan és ingyenesen le lehet adni többek között

az elektromos berendezéseket – a hajszárítótól egészen a tévéig –,

a használt gumiabroncsokat,

az építési törmeléket háztartási mennyiségben,

a használt akkumulátorokat, elemeket.

Mikor van nyitva a békéscsabai hulladékgyűjtő udvar?

A békéscsabai hulladékgyűjtő udvar

hétfőn, szerdán és szombaton 8 és 16 óra között,

kedden, csütörtökön és pénteken 12 és 20 óra között

tart nyitva – derült ki a szemétszállító cég, a Tappe Kft. honlapjáról.

Hiába működik az ingyenes szolgáltatás, vannak fegyelmezetlenek

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy bár működik a szolgáltatás – amely tehát egyre kihasználtabb –, vannak továbbra is renitensek, fegyelmezetlenek, akik szabálytalanul, például az út szélén teszik le a szemetet.