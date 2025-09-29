Változnak a szabályok, már nagyon nem mindegy, mi kerül a kukába

Bár településenként változó, jellemzően fekete az a kuka, hulladékgyűjtő edény, amelybe évekkel ezelőtt mindent lehetett pakolni: ételmaradékot, papírt, műanyagot és fémet, de a levágott fű, letört gally is belekerülhetett adott esetben. Azóta bejöttek a sárga kukák, a szelektív hulladék gyűjtése során abba kell tenni a papírt, a műanyagot és a fémet, míg a zöldhulladék számára barna kukát biztosítottak több településen. Új szabályok jönnek a szemétszállításban, igaz, van, ami nem változik, ami a jelenlegi és a várható általános szerződési feltételek (ÁSZF) között is szerepel.

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, továbbra is fontos lesz, hogy mi kerül a fekete kukába, a vegyesnek való hulladékgyűjtő edénybe,

nem lehet ugyanis beletenni papírt, műanyagot és fémet, de üveget sem. Fotó: Illusztráció: MW

Ilyen szemét nem kerülhet ebbe a hulladékgyűjtő edénybe

Ilyen szabály az, hogy a vegyes gyűjtőedénybe, vagyis a fekete kukába nem kerülhet építési és bontási hulladék, állati tetem, elektromos, elektronikai vagy veszélyes hulladék, üveg, de papír, műanyag és fém sem, mert azt a sárga kukába kell tenni. Persze vannak kivételek, ilyennek számít ha a papír, a műanyag és a fém

folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz,

vegyes hulladékkal vagy más hulladékkal összetapadt, összeragadt.

Fontos szabály az is, hogy az elkülönítetten, szelektíven gyűjtött hulladékot, mint a papír, a műanyag és a fém, nem szabad más jellegű hulladékkal összekeverni.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A kuka nem lehet túl nehéz, különben lehet, hogy nem ürítik ki

A jelenleg érvényes szabályok között van az is, hogy a hulladékgyűjtő edény nem lehet túl nehéz. A települési hulladék súlya nem lehet több

egy 60 literes kukánál 15 kilogrammnál,

egy 80 literes kukánál 17 kilogrammnál,

egy 120 literes kukánál 27 kilogrammnál,

egy 240 literes kukánál 50 kilogrammnál,

egy 770 literes kukánál 175 kilogrammnál,

egy 1100 literes kukánál 250 kilogrammnál.

Megszólalt a MOHU is az általános szerződési feltételek változásával kapcsolatban

Az új szabályokkal, az általános szerződési feltételek módosításával kapcsolatban a MOHU-nál kiemelték, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. A módosítások közül fontos, hogy