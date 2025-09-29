1 órája
Változnak a szabályok, már nagyon nem mindegy, mi kerül a kukába
Október 1-jétől várható néhány változás, és immár nyilvános is, hogy mi módosul. Új szabályok jönnek a szemétszállításban. A Beol.hu talált pár érdekességet a jelenlegi és a várható általános szerződési feltételek (ÁSZF) között is, amire nem árt figyelni. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába húzza ki a kukát, a hulladékgyűjtő edényt, a szemétszállító cég emberei nem ürítik azt ki. A MOHU is megszólalt a kérdésben.
Bár településenként változó, jellemzően fekete az a kuka, hulladékgyűjtő edény, amelybe évekkel ezelőtt mindent lehetett pakolni: ételmaradékot, papírt, műanyagot és fémet, de a levágott fű, letört gally is belekerülhetett adott esetben. Azóta bejöttek a sárga kukák, a szelektív hulladék gyűjtése során abba kell tenni a papírt, a műanyagot és a fémet, míg a zöldhulladék számára barna kukát biztosítottak több településen. Új szabályok jönnek a szemétszállításban, igaz, van, ami nem változik, ami a jelenlegi és a várható általános szerződési feltételek (ÁSZF) között is szerepel.
Ilyen szemét nem kerülhet ebbe a hulladékgyűjtő edénybe
Ilyen szabály az, hogy a vegyes gyűjtőedénybe, vagyis a fekete kukába nem kerülhet építési és bontási hulladék, állati tetem, elektromos, elektronikai vagy veszélyes hulladék, üveg, de papír, műanyag és fém sem, mert azt a sárga kukába kell tenni. Persze vannak kivételek, ilyennek számít ha a papír, a műanyag és a fém
- folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz,
- vegyes hulladékkal vagy más hulladékkal összetapadt, összeragadt.
Fontos szabály az is, hogy az elkülönítetten, szelektíven gyűjtött hulladékot, mint a papír, a műanyag és a fém, nem szabad más jellegű hulladékkal összekeverni.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A kuka nem lehet túl nehéz, különben lehet, hogy nem ürítik ki
A jelenleg érvényes szabályok között van az is, hogy a hulladékgyűjtő edény nem lehet túl nehéz. A települési hulladék súlya nem lehet több
- egy 60 literes kukánál 15 kilogrammnál,
- egy 80 literes kukánál 17 kilogrammnál,
- egy 120 literes kukánál 27 kilogrammnál,
- egy 240 literes kukánál 50 kilogrammnál,
- egy 770 literes kukánál 175 kilogrammnál,
- egy 1100 literes kukánál 250 kilogrammnál.
Megszólalt a MOHU is az általános szerződési feltételek változásával kapcsolatban
Az új szabályokkal, az általános szerződési feltételek módosításával kapcsolatban a MOHU-nál kiemelték, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás. Ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. A módosítások közül fontos, hogy
- szabályozzák az építési és bontási hulladék hulladékudvarba való beszállítását,
- valamint bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát.
Katedrán töltött majd fél évszázadot, díszpolgárként köszöntötték