16 millió kilométerrel árulnak egy Transportert, de nem ez a legdurvább

Ha valaki nem túl drágán szeretne magának olyan használtautót, ami még működik is, az csak a viszonylag koros, vagy a nagy futásteljesítményűek között válogathat. Nos, mi most az utóbbiakra kerestünk rá. Az egyik legnagyobb használtautó kínálattal rendelkező oldal, a hasznaltauto.hu közel 94 ezer hirdetése már viszonylag erős alapot jelent, ha olyan ritkaságokat keresünk, mint félmillió kilométer feletti futásteljesítmény. A találatokat leszűkítettük Békéscsaba 100 km sugarú körére, a futott kilométerek számát pedig 600 ezerre. A környéken 18 darab ilyen, eladásra kínált autót is találtunk.

A használtautók között ráleltünk a legöregebb és a legolcsóbb autóra is. Fotó: hasznaltauto.hu

A Viharsarokban kínált használtautók között igazi ritkaságokra bukkantunk

A lista egyik legdrágább, körzetünkben található használtautója egy 1.6-os, dízel Citroen Berlingo BlueHDi Feel. Ugyan 2016-ban gyártották, de több mint 1 millió futott kilométert tudhat magáénak. Sajnos kép nincs hozzá, a tulaj pedig valószínűleg nem figyelt eléggé az adatok kitöltésénél, hiszen könnyedén bepipálta a „keveset futott” opciót is. Mindenesetre nem kell messzire menni érte, hiszen az autót itt helyben, Békéscsabán kínálják.

Listánk egyik legtöbbet futott autója egy 45 éves Mercedes-Benz W 126-os jármű. A benzines autó érvényes magyar okmányokkal rendelkezik és Gyulán kínálják megvételre. Felszereltsége mindössze annyi, hogy elöl elektromos ablakokkal rendelkezik, és 2025 decemberéig a műszaki vizsga is megvan. A futott kilométerek számát a tulajdonos 3 millió 654 ezerre állította be, és 2,8 millió forintot kér érte. Sajnos képet ennél a hirdetésénél sem találtunk.

Ezt nehéz lesz überelni

A pálmát egy 1984-ben gyártott, 1.9-es Volkswagen Transporter T3-as viszi, a maga 16 777 215 futott kilométerével. Először azt hittük, valószínűleg a tulajdonos egy számmal többet írhatott a kelleténél, ám amikor megláttuk, hogy egy volt mentőautóról van szó, már értelmet nyert a kiugró adat.

A benzines csoda ugyan lejárt magyar okmányokkal rendelkezik és felújításra szorul,

ám a festése még gyári, a karosszériája sem szorult még felújításra,

a motorja, váltója pedig jónak mondható.

A 41 éves Transporter Békéscsabától 86 kilométerre, Tiszaföldvárról hozható el 1,5 millió forintért.

A továbbiakban találtunk többek között egy 1,6 millió kilométert futott 308-as Peugeot-ot 2,2 millió forintért, egy 2009-ben gyártott, 715 ezer kilométert futott Fiat Ducato-t 4,5 millió forintért, és három automata váltós Mercedes Benz személyautót is közel azonos, 2 millió forint körüli áron.