1 órája
16 millió kilométerrel árulnak egy Transportert, de nem ez a legdurvább
Igazi ritkaságokra bukkantunk a Viharsarokban fellelhető járműkínálatban. A használtautók között megtaláltuk a legöregebbet, a legtöbbet futottat, és a legolcsóbbat is.
Ha valaki nem túl drágán szeretne magának olyan használtautót, ami még működik is, az csak a viszonylag koros, vagy a nagy futásteljesítményűek között válogathat. Nos, mi most az utóbbiakra kerestünk rá. Az egyik legnagyobb használtautó kínálattal rendelkező oldal, a hasznaltauto.hu közel 94 ezer hirdetése már viszonylag erős alapot jelent, ha olyan ritkaságokat keresünk, mint félmillió kilométer feletti futásteljesítmény. A találatokat leszűkítettük Békéscsaba 100 km sugarú körére, a futott kilométerek számát pedig 600 ezerre. A környéken 18 darab ilyen, eladásra kínált autót is találtunk.
A Viharsarokban kínált használtautók között igazi ritkaságokra bukkantunk
A lista egyik legdrágább, körzetünkben található használtautója egy 1.6-os, dízel Citroen Berlingo BlueHDi Feel. Ugyan 2016-ban gyártották, de több mint 1 millió futott kilométert tudhat magáénak. Sajnos kép nincs hozzá, a tulaj pedig valószínűleg nem figyelt eléggé az adatok kitöltésénél, hiszen könnyedén bepipálta a „keveset futott” opciót is. Mindenesetre nem kell messzire menni érte, hiszen az autót itt helyben, Békéscsabán kínálják.
Listánk egyik legtöbbet futott autója egy 45 éves Mercedes-Benz W 126-os jármű. A benzines autó érvényes magyar okmányokkal rendelkezik és Gyulán kínálják megvételre. Felszereltsége mindössze annyi, hogy elöl elektromos ablakokkal rendelkezik, és 2025 decemberéig a műszaki vizsga is megvan. A futott kilométerek számát a tulajdonos 3 millió 654 ezerre állította be, és 2,8 millió forintot kér érte. Sajnos képet ennél a hirdetésénél sem találtunk.
Ezt nehéz lesz überelni
A pálmát egy 1984-ben gyártott, 1.9-es Volkswagen Transporter T3-as viszi, a maga 16 777 215 futott kilométerével. Először azt hittük, valószínűleg a tulajdonos egy számmal többet írhatott a kelleténél, ám amikor megláttuk, hogy egy volt mentőautóról van szó, már értelmet nyert a kiugró adat.
- A benzines csoda ugyan lejárt magyar okmányokkal rendelkezik és felújításra szorul,
- ám a festése még gyári, a karosszériája sem szorult még felújításra,
- a motorja, váltója pedig jónak mondható.
- A 41 éves Transporter Békéscsabától 86 kilométerre, Tiszaföldvárról hozható el 1,5 millió forintért.
A továbbiakban találtunk többek között egy 1,6 millió kilométert futott 308-as Peugeot-ot 2,2 millió forintért, egy 2009-ben gyártott, 715 ezer kilométert futott Fiat Ducato-t 4,5 millió forintért, és három automata váltós Mercedes Benz személyautót is közel azonos, 2 millió forint körüli áron.
A legdrágább, és egyben a legöregebb használtautó
A találati lista legkülönlegesebb, legdrágább és egyben legöregebb négykerekűje egy jobbkormányos oldtimer, egy Chrysler Z1-es. A Model 65-ös eredeti alkatrészekkel rendelkezik, mindössze 1 234 567 kilométert futott, jó állapotban van és német papírokkal rendelkezik, melyek sajnos már lejártak. A 3200 cm³-es autó OT vizsgával hazai forgalomba helyezhető. Az ára mindössze 8,5 millió forint, és Szegeden kínálják eladásra.
Közeledve a 18-as lista legolcsóbb autójához rálelhetünk egy 2011-es Skoda SuperB-re 651 ezer kilométerrel a háta mögött 1,3 millió forintért, egy 2002-es BMW 316i-re 1,2 millió forintért, és egy 2204 cm³-es Honda Accord-ra 799 ezer forintért, 738 ezer kilométerrel.
A legolcsóbb használtautó
A találati lista egyértelműen legolcsóbb autója egy Audi A6-os lett. A 116 lóerős, 2460 cm³-es dízelt 1995-ben gyártották, a kilométer óra pedig 629 954-et mutat. Ugyan van rajta ABS és ASR, és már fedélzeti komputerrel is rendelkezik, de magyar okmányai már lejártak. Ha szánunk rá kemény 350 ezer forintot, már hozhatjuk is haza.
Nemrégiben átnéztük Békés vármegye legfrissebb használtautó-hirdetéseit, és összegyűjtöttük a régió legexkluzívabb, legdrágább modelljeit. A lista élén akkor egy Skoda állt, melyet közel 8,5 millió forintért kínáltak eladásra.
