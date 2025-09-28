Kevesen tudnak róla, de van egy tarifa, amivel jóval olcsóbb a fűtés

A H tarifa egy speciális, kedvezményes áramdíjszabás, amit október 15. és április 15. között lehet igénybe venni – vagyis pont akkor, amikor a legtöbbet fűtünk!

H tarifa: pont akkor lehet kevesebb az áramszámlánk, amikor a legtöbbet fűtünk. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kinek ajánlott?

Akik elektromos fűtést (például hőszivattyút) használnak.

Akik szeretnék csökkenteni a fűtésszámlájukat.

Akik törekednek az energiahatékonyságra és fenntarthatóságra.

H tarifa: kik élhetnek vele?

Külön mért felhasználói áramkörrel rendelkezők vehetik igénybe a fűtési idényben a legalább 3,4 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk, azaz napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések és ezen berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztásának elszámolására.

Hogyan használható?

Ahogy az a szolgáltató videójából is kiderül, az MVM ehhez speciális mérőt biztosít, amivel külön mérhető a kedvezményes és normál időszak fogyasztása. Fontos: bár diktálni egész évben lehet, a két időszakváltáskor külön kell rögzíteni a téli és nyári mérőállásokat.

Mit kell tennünk, hogy megkapjuk?

Az első lépés az áramszolgáltatóval való kapcsolatfelvétel, ők tudnak pontos tájékoztatást adni, hogy milyen dokumentumokat szükséges kitölteni és benyújtani, mert ezek szolgáltatónként eltérőek lehetnek. Általánosságban elmondható, hogy szükség van egy kitöltött igénybejelentőre, illetve a csatlakoztatni kívánt készülékek adatlapjára. Második lépés, hogy villanyszerelő szakembert keresünk, aki felülvizsgálja a mérőóra helyét és elvégzi a szükséges munkálatokat.

