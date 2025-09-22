2 órája
Jelentős viharsarki céggel bővült a Mészáros Csoport agrárportfóliója
Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban – közölte a Mészáros Csoport hétfőn az MTI-vel.
A Talentis Agro Csoport célja, hogy hazánk legnagyobb élelmiszer- és takarmány alapanyag előállítójává váljon. Ennek érdekében expanzív, kül- és belföldi jelenlétre törekszik. A csoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, céljai között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes a további stabil növekedésre.
Jól illeszkedik a Talentis Agro portfóliójába
Ezt tovább erősíti a szeptember 17-én sikeresen lezárult adásvétel is, amelynek eredményeképpen mostantól a Talentis Agro Csoport égisze alatt folytatja működését a Gyulai Agrár Zrt., amely elsősorban tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik.
A Gyulai Agrár Zrt. eddigi tevékenysége és regionális tapasztalatai alapján jól illeszkedik az agráriumban piacvezető Talentis Agro Csoport üzleti portfóliójába. A Mészáros Csoporton belüli szinergiák kihasználása pedig hosszútávon biztosítani tudja a vállalkozás stabilitását, eredményességét, további fejlődését és a munkahelyek megőrzését
– nyilatkozta Mészáros Lőrinc tulajdonos. Az akvizíciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti mezőgazdasági tevékenységét Békés vármegyében, a Gyulai Agrár Zrt. pedig készen áll, hogy az új tőkeerős tulajdonos segítségével új beruházási projekteket is véghez vigyen.
2000-ben alapították meg a céget
A Gyulai Agrár Zrt.-t 2000-ben alapították meg, állandó alkalmazottainak száma 88 fő, a tevékenységéhez szükséges eszközökkel, kiszolgáló létesítményekkel, köztük fejőházzal, szárítóval és tárolóval is rendelkezik, több mint 1500 hektár művelt területen gazdálkodik, évi 8 millió liter tejet állít elő 800 tejelő marha állománnyal. Cégprofiljába növénytermesztés is tartozik, az állattartáshoz szükséges abrak zömét a vállalat saját maga termeli meg. Ezen kívül mezőgazdasági szolgáltatást nyújtanak, amelynek keretében a vonzáskörzetében gazdálkodó farmoknak gépi munkát, input anyag eladást, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást biztosít.
