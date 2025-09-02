szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképesség

2 órája

Hungarikumhoz méltó milliárdos fejlesztésekkel válhat még hatékonyabbá a termelés a Gyulahúsnál

Címkék#fejlesztés#vállalat#Dr Görgényi Ernő#Gyulahús#Daka Zsolt#üzem#Kónya István

Közel 4,5 milliárd forintos fejlesztést valósít meg az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft., amely a cég mindkét telephelyét érinti – jelentette be dr. Görgényi Ernő polgármester, Kónya István alpolgármester és Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója a beruházás Béke sugárúti helyszínén. A fejlesztéssorozat 50 százalékos pályázati támogatás és a Gyulahús ugyancsak 50 százalékos saját forrása mellett készülhet el.

Papp Gábor

Közel 2 milliárd 229 millió forint összegű, 50 százalékos intenzitású pályázati támogatást nyert el a Gyulahús Kft. amely így 4,5 milliárd forintos fejlesztést valósíthat meg – szólt a részletekről a kedden délután tartott sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú vállalat 2013 óta működik, 350 dolgozónak biztosít munkát, és a városmarketingben betöltött szerepe is jelentős, hiszen a Hungarikum gyulai kolbász az egyik legismertebb terméke. A kft. alapításától kezdve minden évben nyereségesen működött, 2024-ben meghaladta a 479 millió forintot az adózás utáni eredménye.   

Gyulahús: milliárdos fejlesztés jön
Daka Zsolt, dr. Görgényi Ernő és Kónya István ismertette a Gyulahúsnál megvalósuló, közel 4,5 milliárdos fejlesztés részleteit. Fotó: Dinya Magdolna

A polgármester hozzátette, a képviselő-testület minden évben a vállalatnál hagyta a nyereséget, eredménytartalékba helyezte azt annak érdekében, hogy a Gyulahús fejlesztéseket tudjon végrehajtani.

Ezeket a saját erős beruházásokat az eltelt több mint 10 évben meghatározott program, illetve a jelentkező igények alapján valósították meg. Új gépeket vásároltak, üzembiztonságot szolgáló fejlesztéseket hajtottak végre. A cég kisebb pályázatokat is elnyert, de folyamatosan keresték a lehetőségét annak, hogy jelentősebb pályázati támogatás mellett nagyobb lélegzetű beruházást is megvalósítsanak.

A Gyulahús tovább növelheti a gyártás hatékonyságát

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a beruházások stratégiai célja a gyártás hatékonyságának növelése, amelynek keretében az energetikai költségek csökkentése, a termékek színvonala és az üzembiztonság növelése is megtörténik. Kitért arra, hogy a pályázati támogatást széles körű összefogás eredményeként nyerte el hazánk egyetlen önkormányzati tulajdonú húsipari vállalata.

Előzetesen helyszíni bejárást végzett az irányító hatóság

Daka Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztése című pályázaton nyerték el a támogatást. Szakmai anyagukat tavaly szeptemberben adták be a kiírásra. Ezt követően előzetes helyszíni bejárást végzett az irányító hatóság, amelynek során mindent rendben találtak, és rögzítették azokat az állapotokat, amihez képest a fejlesztés megvalósul majd.

Mindkét üzemet érinti a fejlesztés

Daka Zsolt kifejtette, mindkét üzemüket, a Béke sugárútit és a Kétegyházi útit érinti a fejlesztés, amelynek egyik fő célja a versenyképesség hosszú távú biztosítása. Mindkét üzemegység esetében fontos energetikai fejlesztéseket fognak végrehajtani, amivel önköltségük jelentősen csökkenthető, illetve technológiai beruházásokat is végeznek, javítva a versenyképességet és a Gyulai márkához hű minőségi termékek előállítását. A Kétegyházi úti üzemükben közel egymilliárd forint értékű beruházást végeznek el. 

A nagy múltú érlelőt is megújítják

A Béke sugárúti üzemben pedig a III. számú érlelő felújítást végzik el közel 3 milliárd forint értékben, valamint különböző technológiai gépeket berendezéseket fognak cserélni, illetve a hűtési rendszert korszerűsítik.

Kérdésre válaszolva Daka Zsolt elmondta, a pályázat vegyes finanszírozású, uniós és jelentős részben nemzeti forrásokból áll össze. Az 50 százalékos önerő kapcsán elmondta, minimalizálnák a felvett hitel arányát, bízik abban, hogy a saját erő jelentős részét elő tudják teremteni. A beruházássorozat megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésükre. Akadnak olyan beruházási elemek, energetikai fejlesztések, amelyeket az előzetes helyszíni ellenőrzés után már elkezdtek, és azok közül néhányat 1-2 hónapon belül már be is fejezhetnek. Ennek kapcsán dr. Görgényi Ernő hozzátette, az említett helyszíni ellenőrzés után a pályázónak lehetősége nyílt arra, hogy saját kockázatára elkezdhessen beruházásokat. 

Fontos energetikai fejlesztések

Az energetikai fejlesztések kapcsán Daka Zsolt elmondta, 

  • a használati melegvíz-ellátásra korszerű kazánokat telepítenek, 
  • ahogy a Béke sugárúti telephelyen a hűtőrendszert is jelentős korszerűsítésen fog átesni. 
  • Az érlelő felújítása során olyan rendszert építenek ki, amelynek fűtéséhez nem fognak gázt használni. Összességében több 100 ezer köbméter gázt is megtakaríthatnak. 
  • Összességében a felhasznált gáz mennyisége akár 20 százalékkal csökkenhet.

Széleskörű összefogás eredménye a pályázati siker

Kónya István pályázatokért felelős alpolgármester hangsúlyozta, széleskörű összefogásnak köszönhető a pályázati siker, hogy a fejlesztés megvalósulhat.

– A Gyulahús a térség meghatározó gazdasági szereplője – tette hozzá, majd kiemelte, dolgoznak tovább, hogy minél több pályázati forrás érkezzen, köztük a Gyulahús hosszú távú beruházási elképzeléseinek megvalósítására is.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu