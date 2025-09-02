Hungarikumhoz méltó milliárdos fejlesztésekkel válhat még hatékonyabbá a termelés a Gyulahúsnál

Közel 2 milliárd 229 millió forint összegű, 50 százalékos intenzitású pályázati támogatást nyert el a Gyulahús Kft. amely így 4,5 milliárd forintos fejlesztést valósíthat meg – szólt a részletekről a kedden délután tartott sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú vállalat 2013 óta működik, 350 dolgozónak biztosít munkát, és a városmarketingben betöltött szerepe is jelentős, hiszen a Hungarikum gyulai kolbász az egyik legismertebb terméke. A kft. alapításától kezdve minden évben nyereségesen működött, 2024-ben meghaladta a 479 millió forintot az adózás utáni eredménye.

Daka Zsolt, dr. Görgényi Ernő és Kónya István ismertette a Gyulahúsnál megvalósuló, közel 4,5 milliárdos fejlesztés részleteit. Fotó: Dinya Magdolna

A polgármester hozzátette, a képviselő-testület minden évben a vállalatnál hagyta a nyereséget, eredménytartalékba helyezte azt annak érdekében, hogy a Gyulahús fejlesztéseket tudjon végrehajtani.

Ezeket a saját erős beruházásokat az eltelt több mint 10 évben meghatározott program, illetve a jelentkező igények alapján valósították meg. Új gépeket vásároltak, üzembiztonságot szolgáló fejlesztéseket hajtottak végre. A cég kisebb pályázatokat is elnyert, de folyamatosan keresték a lehetőségét annak, hogy jelentősebb pályázati támogatás mellett nagyobb lélegzetű beruházást is megvalósítsanak.

A Gyulahús tovább növelheti a gyártás hatékonyságát

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a beruházások stratégiai célja a gyártás hatékonyságának növelése, amelynek keretében az energetikai költségek csökkentése, a termékek színvonala és az üzembiztonság növelése is megtörténik. Kitért arra, hogy a pályázati támogatást széles körű összefogás eredményeként nyerte el hazánk egyetlen önkormányzati tulajdonú húsipari vállalata.

Előzetesen helyszíni bejárást végzett az irányító hatóság

Daka Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztése című pályázaton nyerték el a támogatást. Szakmai anyagukat tavaly szeptemberben adták be a kiírásra. Ezt követően előzetes helyszíni bejárást végzett az irányító hatóság, amelynek során mindent rendben találtak, és rögzítették azokat az állapotokat, amihez képest a fejlesztés megvalósul majd.