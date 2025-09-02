2 órája
Hungarikumhoz méltó milliárdos fejlesztésekkel válhat még hatékonyabbá a termelés a Gyulahúsnál
Közel 4,5 milliárd forintos fejlesztést valósít meg az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft., amely a cég mindkét telephelyét érinti – jelentette be dr. Görgényi Ernő polgármester, Kónya István alpolgármester és Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója a beruházás Béke sugárúti helyszínén. A fejlesztéssorozat 50 százalékos pályázati támogatás és a Gyulahús ugyancsak 50 százalékos saját forrása mellett készülhet el.
Közel 2 milliárd 229 millió forint összegű, 50 százalékos intenzitású pályázati támogatást nyert el a Gyulahús Kft. amely így 4,5 milliárd forintos fejlesztést valósíthat meg – szólt a részletekről a kedden délután tartott sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú vállalat 2013 óta működik, 350 dolgozónak biztosít munkát, és a városmarketingben betöltött szerepe is jelentős, hiszen a Hungarikum gyulai kolbász az egyik legismertebb terméke. A kft. alapításától kezdve minden évben nyereségesen működött, 2024-ben meghaladta a 479 millió forintot az adózás utáni eredménye.
A polgármester hozzátette, a képviselő-testület minden évben a vállalatnál hagyta a nyereséget, eredménytartalékba helyezte azt annak érdekében, hogy a Gyulahús fejlesztéseket tudjon végrehajtani.
Ezeket a saját erős beruházásokat az eltelt több mint 10 évben meghatározott program, illetve a jelentkező igények alapján valósították meg. Új gépeket vásároltak, üzembiztonságot szolgáló fejlesztéseket hajtottak végre. A cég kisebb pályázatokat is elnyert, de folyamatosan keresték a lehetőségét annak, hogy jelentősebb pályázati támogatás mellett nagyobb lélegzetű beruházást is megvalósítsanak.
A Gyulahús tovább növelheti a gyártás hatékonyságát
Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a beruházások stratégiai célja a gyártás hatékonyságának növelése, amelynek keretében az energetikai költségek csökkentése, a termékek színvonala és az üzembiztonság növelése is megtörténik. Kitért arra, hogy a pályázati támogatást széles körű összefogás eredményeként nyerte el hazánk egyetlen önkormányzati tulajdonú húsipari vállalata.
Előzetesen helyszíni bejárást végzett az irányító hatóság
Daka Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztése című pályázaton nyerték el a támogatást. Szakmai anyagukat tavaly szeptemberben adták be a kiírásra. Ezt követően előzetes helyszíni bejárást végzett az irányító hatóság, amelynek során mindent rendben találtak, és rögzítették azokat az állapotokat, amihez képest a fejlesztés megvalósul majd.
Mindkét üzemet érinti a fejlesztés
Daka Zsolt kifejtette, mindkét üzemüket, a Béke sugárútit és a Kétegyházi útit érinti a fejlesztés, amelynek egyik fő célja a versenyképesség hosszú távú biztosítása. Mindkét üzemegység esetében fontos energetikai fejlesztéseket fognak végrehajtani, amivel önköltségük jelentősen csökkenthető, illetve technológiai beruházásokat is végeznek, javítva a versenyképességet és a Gyulai márkához hű minőségi termékek előállítását. A Kétegyházi úti üzemükben közel egymilliárd forint értékű beruházást végeznek el.
A nagy múltú érlelőt is megújítják
A Béke sugárúti üzemben pedig a III. számú érlelő felújítást végzik el közel 3 milliárd forint értékben, valamint különböző technológiai gépeket berendezéseket fognak cserélni, illetve a hűtési rendszert korszerűsítik.
Kérdésre válaszolva Daka Zsolt elmondta, a pályázat vegyes finanszírozású, uniós és jelentős részben nemzeti forrásokból áll össze. Az 50 százalékos önerő kapcsán elmondta, minimalizálnák a felvett hitel arányát, bízik abban, hogy a saját erő jelentős részét elő tudják teremteni. A beruházássorozat megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésükre. Akadnak olyan beruházási elemek, energetikai fejlesztések, amelyeket az előzetes helyszíni ellenőrzés után már elkezdtek, és azok közül néhányat 1-2 hónapon belül már be is fejezhetnek. Ennek kapcsán dr. Görgényi Ernő hozzátette, az említett helyszíni ellenőrzés után a pályázónak lehetősége nyílt arra, hogy saját kockázatára elkezdhessen beruházásokat.
Fontos energetikai fejlesztések
Az energetikai fejlesztések kapcsán Daka Zsolt elmondta,
- a használati melegvíz-ellátásra korszerű kazánokat telepítenek,
- ahogy a Béke sugárúti telephelyen a hűtőrendszert is jelentős korszerűsítésen fog átesni.
- Az érlelő felújítása során olyan rendszert építenek ki, amelynek fűtéséhez nem fognak gázt használni. Összességében több 100 ezer köbméter gázt is megtakaríthatnak.
- Összességében a felhasznált gáz mennyisége akár 20 százalékkal csökkenhet.
Széleskörű összefogás eredménye a pályázati siker
Kónya István pályázatokért felelős alpolgármester hangsúlyozta, széleskörű összefogásnak köszönhető a pályázati siker, hogy a fejlesztés megvalósulhat.
– A Gyulahús a térség meghatározó gazdasági szereplője – tette hozzá, majd kiemelte, dolgoznak tovább, hogy minél több pályázati forrás érkezzen, köztük a Gyulahús hosszú távú beruházási elképzeléseinek megvalósítására is.
