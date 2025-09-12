A rakott császárszalonna az Országházban kapott díjat

Az ünnepélyes díjátadást csütörtökön az Országház Főrendiházi üléstermében tartották, ahol a nagydíjat Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezetője vette át.

A Gyulahús a Gyulai rakott császárszalonnával érdemelte ki az elismerést.

A Gyulahús a nagydíj mellett különdíjat is kiérdemelt

Idén az Érték és Minőség Nagydíj mellett különdíjjal is gyarapodott a cég, amelyet a Hajnal Húskombinát Kft. tulajdonosa ajánlott fel, és Bíró Antal termelésvezető vett át az Országházban – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a Facebook-oldalán.

Az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft. tájékoztatásból kiderült, a Gyulai rakott sertés császárszalonna család háromféle ízben – fokhagymás, paprikás-snidlinges, natúr és natúr szeletelt – kapható. Kisebb háztartások számára is praktikus választás, hiszen egyszerre biztosít változatosságot és gazdaságosságot. Hideg- és melegételekhez egyaránt kiváló.

Prémium minőségű alapanyagokból készül

A Gyulai rakott császárszalonnák prémium minőségű alapanyagokból, hagyományos eljárással készülnek, melyek ötvözik a gyulai húsipar több évtizedes tapasztalatát a modern fogyasztói igényekkel. A termékcsalád különféle ízesítései lehetőséget adnak arra, hogy mindenki megtalálja a saját ízléséhez leginkább illő változatot – legyen szó karakteres fokhagymás, frissítő paprikás-snidlinges vagy a klasszikus natúr ízről.

Felhasználás szempontjából sokoldalú: a termékek azonnal fogyaszthatók, de különféle ételek – például tészták, melegszendvicsek, rakott ételek vagy saláták – kiegészítőjeként is ideálisak. A szeletelt változat különösen praktikus azok számára, akik gyors és kényelmes megoldást keresnek a mindennapi étkezésekhez. Kis kiszerelésük révén minimalizálják a pazarlást, és egyszerűbben beilleszthetők akár egyedülállók vagy kiscsaládos háztartások napi étrendjébe is.