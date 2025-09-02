Ez sokakat érint – fontos időpontokat tett közzé Gyopárosfürdő

Az őszi átállás kapcsán több változással szembesülhetnek a fürdővendégek Orosházán, erről hétfőn már beszámoltunk. Gyopárosfürdő kedden kiadott tájékoztatása szerint szeptemberben ütemezetten átállnak az őszi-téli szezonra. Íme a részletek!

Gyopárosfürdőn ősztől változások lesznek. Fotó: Gyopárosfürdő

A toronymedence és a kültéri gyermekmedence bezárt. Szeptember 14-éig három kültéri medence (uszoda, tanmedence, sokszögű termál) és a fedett gyógymedence várja a vendégeket, valamint a földszinti szauna is elérhető.

Gyopárosfürdő egész évben elérhető szolgáltatásai

Szeptember 15-étől nyitva tart a kültéri gyógyvizes medence és a fedett gyógymedence, emellett a finn szaunakabin is üzemel. Az egészségmegőrző és gyógyászati szolgáltatások szintén elérhetők egész évben. A főpénztár bezárt, csak a gyógyászat felőli pénztár üzemel.

A fürdő hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható. A gyógyászat a korábban megszokott és érvényben lévő nyitva tartással üzemel.

A kempingben szintén fogadnak vendégeket, a szállásdíj a gyógyászati pénztárban váltható meg (H-P: 7.00-17.30, SZO-V:10.00-17.30).

A fürdő vezetősége dolgozik rajta, hogy a hétvégi nyitvatartási időt milyen módon tudja megnövelni. Továbbra is magas szintű szolgáltatásokkal várják a Gyopárosfürdőre érkező kikapcsolódni és gyógyulni vágyó vendégeket.