Ez a gyógyvíz több bajodat orvosolja, mint gondolnád

Termálvizekben bővelkedő ország vagyunk. Békés vármegye számos településén a fürdők a mélyről feltörő termálkincsüket gyógyvízzé minősíttették. Máshol meg gyógyhatású a medencék vize. Ellátogattunk néhány helyre, csupán néhány tíz kilométer a távolság és itt ilyen, máshol meg olyan bajainkra kínálnak gyógyulást.

Csete Ilona

Az Alföld gyöngyszemeként emlegetik. Egyszerre strand- és gyógyfürdő, sportközpont és szabad vízi programokat kínáló, gyönyörű természeti adottsággal rendelkező hely Gyopárosfürdő. A gyopárosi termálkút vizét 1999-ben nyilvánították gyógyvízzé. 

a gyógyvízéről híres orosházi Gyopárosfürdő látképe
Gyopárosfürdő kinti és fedett medencéje is várja a gyógyvíz kedvelőit Forrás: Facebook

Gyopárosfürdő ezért is gyógyhely

A 670 méter mélyről feltörő, 47 Celsius, alkáli hidrogén-karbonátos víz már 1999 óta hivatalosan is gyógyvíz, 2016 óta pedig gyógyhely minősítést élvez – írják honlapjukon:

  • fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású
  • oldja az izmok görcsösségét
  • támogatja a szervezet regenerációját.

Ajánlják ízületi- és gerincpanaszok esetén, sérülések, műtétek utáni rehabilitációhoz, csontritkulás esetén, nőgyógyászati, urológiai panaszoknál, bőrbetegségek kezelésére. Az őszi nyitva tartás idején a kinti termál- és a fedett gyógymedence is várja a gyógyulni vágyókat.

És a szomszédos Nagyszénás híres, családias hangulatú községi fürdője is igen népszerű a gyógyturizmus kedvelői körében. Az idén 10 éves, megújult létesítmény eseményei minden hónapban a tízes szám körül forognak.

a nagyszénási parkfürdő kültéri gyógyvizes medencéje
Nagyszénási Parkfürdő: visszatérő vendégei vannak ennek a helynek. Fotó: Tüskés Tibor

Ennyi baj orvosolható a nagyszénási fürdőben

A nagyszénási parkfürdő termálvize 3000 méter mélyről érkezik, ahol 96 °C -ról hűtik le 36-38 °C-ra. A víz alkáli hidrogén- karbonátos, oldott szénhidrogénekben gazdag hévíz, mely fluoridiont és jodidiont is tartalmaz. A termalonline.hu hangulatos, szerethető, megfizethető helyként nevezi meg a szénási fürdőt. Korábbi vizsgálatok szerint a nagyszénási termálvíz reumatológiai, nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére és a betegségek kialakulásának megelőzésére is alkalmas.

Nem is olyan régen arról cikkeztünk, hogy Dél-Békés leghíresebb és talán az ország egyetlen, egymedencés, termálfürdője itt van a szomszédunkban.

Egyetlen medence mi mindenre képes...

A nagybánhegyesi termálfürdő gyógyhatású vizében svéd, román, holland és még számos külföldről érkező vendég kúraszerűen megmártózik, olyan jó hatással van a víz bajaikra. De mire is?

Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas.

a nagybánhegyesi termálfürdő benti medencéje
A nagybánhegyesiek egyetlen medencéjében a gyógyhatású vizet imádják a hazai és a külföldi vendégek. A szerző felvétele

Különbség termálvíz és gyógyvíz között

Te tudtad, hogy a termálvíz és a gyógyvíz nem ugyanaz? A termálvíz az a mélyről feltörő víz, mely spontán feltörésnél minimum 20°C, mesterséges fúrásnál minimum 30°C. Hazánkban relatíve kisebb mélységből hozható a felszínre termálvíz. A megközelítőleg 1300 magyarországi termálforrás háromnegyede az Alföldön lelhető fel – írja a termalfurdo.hu.

A termálvíz fogalmát a hétköznapokban gyakran helytelenül azonosítják a gyógyvíz fogalmával. A hévizek általában sok ásványi anyagot tartalmaznak. A gyógyvíz az a termálvíz, amely a benne lévő ásványi anyagok révén bizonyos betegség(ek)re bizonyítottan gyógyító hatással bír. A gyógyvíz magasabb minőséget képvisel, gyógyhatását orvosi vizsgálatokkal igazolják.

 

 

