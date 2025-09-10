Ez a gyógyvíz több bajodat orvosolja, mint gondolnád

Az Alföld gyöngyszemeként emlegetik. Egyszerre strand- és gyógyfürdő, sportközpont és szabad vízi programokat kínáló, gyönyörű természeti adottsággal rendelkező hely Gyopárosfürdő. A gyopárosi termálkút vizét 1999-ben nyilvánították gyógyvízzé.

Gyopárosfürdő kinti és fedett medencéje is várja a gyógyvíz kedvelőit Forrás: Facebook

Gyopárosfürdő ezért is gyógyhely

A 670 méter mélyről feltörő, 47 Celsius, alkáli hidrogén-karbonátos víz már 1999 óta hivatalosan is gyógyvíz, 2016 óta pedig gyógyhely minősítést élvez – írják honlapjukon:

fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású

oldja az izmok görcsösségét

támogatja a szervezet regenerációját.

Ajánlják ízületi- és gerincpanaszok esetén, sérülések, műtétek utáni rehabilitációhoz, csontritkulás esetén, nőgyógyászati, urológiai panaszoknál, bőrbetegségek kezelésére. Az őszi nyitva tartás idején a kinti termál- és a fedett gyógymedence is várja a gyógyulni vágyókat.

És a szomszédos Nagyszénás híres, családias hangulatú községi fürdője is igen népszerű a gyógyturizmus kedvelői körében. Az idén 10 éves, megújult létesítmény eseményei minden hónapban a tízes szám körül forognak.

Nagyszénási Parkfürdő: visszatérő vendégei vannak ennek a helynek. Fotó: Tüskés Tibor

Ennyi baj orvosolható a nagyszénási fürdőben

A nagyszénási parkfürdő termálvize 3000 méter mélyről érkezik, ahol 96 °C -ról hűtik le 36-38 °C-ra. A víz alkáli hidrogén- karbonátos, oldott szénhidrogénekben gazdag hévíz, mely fluoridiont és jodidiont is tartalmaz. A termalonline.hu hangulatos, szerethető, megfizethető helyként nevezi meg a szénási fürdőt. Korábbi vizsgálatok szerint a nagyszénási termálvíz reumatológiai, nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére és a betegségek kialakulásának megelőzésére is alkalmas.

Nem is olyan régen arról cikkeztünk, hogy Dél-Békés leghíresebb és talán az ország egyetlen, egymedencés, termálfürdője itt van a szomszédunkban.

Egyetlen medence mi mindenre képes...

A nagybánhegyesi termálfürdő gyógyhatású vizében svéd, román, holland és még számos külföldről érkező vendég kúraszerűen megmártózik, olyan jó hatással van a víz bajaikra. De mire is?

Több mint fél évszázada, 1971-ben tört fel először Nagybánhegyes mélyéből a jódos termálvíz, ami gyógyhatású. Reumatikus problémák, bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas.