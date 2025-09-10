Gyémántdiplomások ültek az iskolapadokban

A hatvan éve végzett takarmánygazdálkodási szaktechnikusokat köszöntötték a gyémántdiploma átadásának az ünnepségén, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán.

Hatvan év telt el. Újra együtt a gyémántdiploma átadójának az ünnepségén. Fotó: Facebook

Gyémántdiploma 60 év után

A jubileumi díszoklevelük kiállítását tizenkilencen kérték, ők azok, akik 1965-ben, a kar jogelőd intézményében takarmánygazdálkodási szaktechnikusként végeztek. Dr. Komarek Levente, az SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási dékánhelyettese köszöntőjében felidézte azokat a fontos mérföldköveket is, amelyek a jubilálók életét átszőtték tanulmányaik során.

A gyémántdiploma átadóján átvette a díszoklevelét az orosházi Rideg Béla is. Fotó: Facebook

Orosházán kihelyezett tagozat

– 1963 szeptemberétől Orosházán a takarmánygazdálkodási szak, mint kihelyezett tagozat, kezdte meg működését az állattenyésztési szakhoz hasonló rendszerben. 1968-ban a takarmánygazdálkodási szakot összevonták az állattenyésztési szakkal, és az intézmény Hódmezővásárhelyen működött tovább. Az orosházi tanári kar tagjainak többsége itt folytatta tovább tevékenységét, és a hallgatók is Vásárhelyen fejezték be tanulmányaikat – mondta. Megköszönte azt a sok évtizedes áldozatos munkát, szakmai és közéleti teljesítményt, amellyel hozzájárultak a magyar agrárium elmúlt évtizedeinek alakulásához.

A gyémántdiplomások nevében Bálint József köszöntötte az évfolyamtársakat.