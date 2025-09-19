szeptember 19., péntek

Újra itt a nyár!

40 perce

Ez a fürdő medencés meglepetéssel készül hétvégére

Címkék#vendég#Tótkomlós#szauna#medence#Rózsa Gyógyfürdő

Visszatér a nyár hétvégén, ugye, te is örülsz ennek? Ebben a fürdőben azonnal cselekednek: újra feltöltik a vendégek kedvenc medencéjét.

Csete Ilona

Azt ígérik a meteorológusok, hogy átlépi a csúcshőmérséklet a 25 fokot, sőt néhol a 30 Celsius fokot is megközelítjük, hétvégén a szinte zavartalan napsütésben tovább emelkednek a maximumok. 

A Rózsa Gyógyfürdő 36 Celsius fokos ülőpadkás kültéri medencéje ismét megtelik. Fotó: Facebook

Az előrejelzések biztatóak, ezért döntöttek: Tótkomlóson a Rózsa Gyógyfürdő szombatra, vasárnapra újra feltölti a kültéri gyógymedencét. Így a vendégeket a fürdő e két napon 3 medence szolgáltatásával, a szauna és a merülő medence élményével várja.

A nap végén, zárás előtt 30 perccel kell a medencét elhagyni. Fotó: Facebook

 

 

