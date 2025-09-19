Ez a fürdő medencés meglepetéssel készül hétvégére

Azt ígérik a meteorológusok, hogy átlépi a csúcshőmérséklet a 25 fokot, sőt néhol a 30 Celsius fokot is megközelítjük, hétvégén a szinte zavartalan napsütésben tovább emelkednek a maximumok.

A Rózsa Gyógyfürdő 36 Celsius fokos ülőpadkás kültéri medencéje ismét megtelik. Fotó: Facebook

Az előrejelzések biztatóak, ezért döntöttek: Tótkomlóson a Rózsa Gyógyfürdő szombatra, vasárnapra újra feltölti a kültéri gyógymedencét. Így a vendégeket a fürdő e két napon 3 medence szolgáltatásával, a szauna és a merülő medence élményével várja.