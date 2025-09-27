Újabb fejlesztések Békésszentandráson: megújult a sporttelep

Megújult a Bencsik Mihály Sporttelep Békésszentandráson. Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán jelentette be a hírt a fejlesztésről.

Az országgyűlési képviselő kiemelten fontosnak tartja, hogy bBkésben is rendelkezésre álljanak a megfelelő sportolási lehetőségek. Forrás: Dankó Béla/Facebook

A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület öltözőjének és székházának tetőszerkezete is megújult egy TAO-s beruházásnak köszönhetően, 9,5 millió forint értékben.

A beruházás az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek a folytatása. Korábban:

korszerűsítették az élőfüves pálya sportvilágítását,

bővült a tartalékpálya öntözőrendszere,

megújultak az öltözők.

A képviselő szerint ez a beruházás kiemelten fontos, mivel „a sport közösséget formál és egészséges életre nevel”.