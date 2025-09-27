1 órája
Újabb fejlesztések Békésszentandráson: megújult a sporttelep
A sport közösségformáló és egészségjavító hatására hívta fel a figyelmet Dankó Béla országgyűlési képviselő. Egy sporttelepet is felújítottak annak érdekében, hogy támogassák a Békés vármegyei sportolókat.
Megújult a Bencsik Mihály Sporttelep Békésszentandráson. Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán jelentette be a hírt a fejlesztésről.
A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület öltözőjének és székházának tetőszerkezete is megújult egy TAO-s beruházásnak köszönhetően, 9,5 millió forint értékben.
A beruházás az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek a folytatása. Korábban:
- korszerűsítették az élőfüves pálya sportvilágítását,
- bővült a tartalékpálya öntözőrendszere,
- megújultak az öltözők.
A képviselő szerint ez a beruházás kiemelten fontos, mivel „a sport közösséget formál és egészséges életre nevel”.
