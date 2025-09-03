szeptember 3., szerda

Széles a kínálat

1 órája

Viszik a mentest, mint a cukrot, a nagy láncok elárulták, hogy tartanak lépést

Címkék#alternatíva#késztermék#termékek kereslet#ételintolerancia#választék

Egyre nagyobb a kereslet az áruházakban a különböző mentes termékek iránt. Sokan érintettek ugyanis valamilyen ételintolerancia kapcsán, így számukra a speciális termékek jelentenek csak megoldást. De vajon mennyire felkészültek az élelmiszerláncok? Ennek jártunk most utána.

Vincze Attila

Az ételintolerancia (más néven ételérzékenység) olyan állapot, amikor a szervezet nem tud megfelelően megemészteni bizonyos ételeket vagy azok összetevőit, ezért ezek fogyasztása kellemetlen tüneteket okoz. A leggyakoribb ételintolerancia a laktóz-, illetve a gluténérzékenység, de sokan küzdenek fruktóz- vagy hisztaminintoleranciával is. Azonban a nagy élelmiszerláncok egyre több lépést tesznek azért, hogy megkönnyítsék az ételintoleranciával vagy ételérzékenységgel élő vásárlók életét. Megkérdeztük, hogy a Lidl, az ALDI, a Tesco és a SPAR milyen alternatívákat, termékeket kínál ezen vevők számára Magyarországon.

Hasfájás ételintolerancia miatt
Sokakat érint az ételintolerancia, így egyre nagyobb a kereslet a mentes termékek iránt az áruházakban. Utánajártunk, milyen a kínálat a nagy élelmiszerláncoknál. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Lidl komoly figyelmet fordít az ételintolerancia által érintettekre  

A Lidl Magyarország kérdésünkre kiemelte, hogy az áruházlánc állandó és az időszakos kínálatában több száz laktóz- és gluténmentes, valamint bio, vegetáriánus és vegán termék található meg. Utóbbi esetében elmondható, hogy az egyre bővülő kínálatában számos növényi alapú termék közül választhatnak a vásárlók. Így a polcokon többek között megtalálhatók a rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag krémek (pl.: többféle ízesítésű humusz, tökmagos krém), a tejet és tejtermékeket helyettesítő növényi italok és növényi joghurtok (pl.: mandula/kókusz/rizs ital, kókusz joghurt), a húsokat és húskészítményeket kiváltó növényi alternatívák (pl.: bio tofu). Továbbá a pékáruk, illetve a félkész-, késztermékek között is találhatnak a vásárlók vegetáriánus és vegán opciókat (pl.: vegán pizza). Mint írták, a kereslet évről évre növekszik és a vállalat a különböző mentes, így a glutén- és laktózmentes, valamint vegán kínálata során is arra törekszik, hogy kiváló minőséget kínáljon a lehető legkedvezőbb áron.

Több száz mentes termék érhető el az ALDI kínálatában

Az ALDI a Beol.hu megkeresésére arról számolt be, hogy 90%-ban saját márkás termékeket tartalmazó szortimentjében

  • közel 450 mentes,
  • további 80 egészségtudatos (biotermék, illetve cukoralternatíva)
  • és mintegy 230 vegán, vegetáriánus, illetve pálmaolajmentes

árucikk közül választhatnak a diétázók, az ételintoleranciával érintettek és az egészségtudatos életmódot folytató vásárlók. A vásárlók az áruházlánc széles, egyre bővülő választékában könnyedén megtalálhatják a számukra ideális, megbízhatóan jó minőségű termékeket, természetesen alacsony áron. A vállalat a termékfejlesztéseinek irányát a mentes termékek esetében az aktuális trendek és a vásárlói visszajelzések figyelembevételével határozza meg, minden esetben innovatív termékekkel fókuszál a célcsoportokra. Ennek is köszönhető, hogy egyes termékek csak az ALDI-ban érhetők el. Hozzátették, hogy az utóbbi években a speciális termékek iránti kereslet egyértelműen nőtt, a mentes áruk népszerűsége minden kategóriában megfigyelhető.

Ételek, amelyek allergéneket tartalmazhatnak
Sokféle allergén létezik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Tescoban növelték a speciális termékek számát

A Tesco áruházakban széles választékot kínálnak mind frissáru, mind pedig szárazáru területeken speciális élelmiszerekből – fogalmazott a Tesco sajtóosztálya. Hangsúlyozták, hogy az úgynevezett speciális élelmiszerek iránt egyre nagyobb a kereslet, ide tartoznak az egészséges életmódot támogató és a mentes termékek is. Frissáru, vagyis hűtés igényló kategóriák esetében a vásárlói igényeket követve a proteines termékek számát jelentősen növelik, mert irántuk megnőtt a kereslet. A laktózmentes termékek választéka alapvető számukra, így ezek régebb óta folyamatosan elérhetők. Az aktuális újdonságokkal viszont ezen termékek köre is bővül vagy változik. A vegán étrendet követő vásárlóik is széles választékkal találkozhatnak áruházaikban. Fagyasztott termékek esetében növelik a gluténmentes pékáru választékot, illetve a fagylaltok esetében is törekszenek minden speciális igényt lefedni: vegán, laktózmentes, cukormentes termékekkel.

A SPAR saját márkás termékein külön szimbólumokkal jelzik, hogy megfelelnek a követelményeknek

A SPAR Magyarország választékában szintén sok száz glutén- és laktózmentes termék érhető el. Mint Maczelka Márk, az áruház kommunikációs vezetője fogalmazott, minden termékkategóriában igyekeznek mentes alternatívát is kínálni az ilyen jellegű érzékenységgel élő vásárlóik számára. Saját márkás termékeik közül a „SPAR free from” termékcsaláduk az, amely a glutén- és laktózérzékenységgel élők számára teszi könnyebbé az életet, élvezetessé a táplálkozást. Kiemelte, hogy aktuálisan 58 termékük érhető el ebben a termékcsaládban. A gluténmentes termékeiken a nemzetközi, jól ismert védjegy, az áthúzott gabona szimbólum és a mellette megjelenő egyedi regisztrációs szám együttesen jelentik azt, hogy ezek a termékek ellenőrzöttek, megfelelnek az érvényes jogszabályoknak és az AOECS Szabványának, azaz az Európai Coeliakiás Egyesületek Szövetsége által kidolgozott szigorú követelményeknek.

 

 

