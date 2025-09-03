Viszik a mentest, mint a cukrot, a nagy láncok elárulták, hogy tartanak lépést

Az ételintolerancia (más néven ételérzékenység) olyan állapot, amikor a szervezet nem tud megfelelően megemészteni bizonyos ételeket vagy azok összetevőit, ezért ezek fogyasztása kellemetlen tüneteket okoz. A leggyakoribb ételintolerancia a laktóz-, illetve a gluténérzékenység, de sokan küzdenek fruktóz- vagy hisztaminintoleranciával is. Azonban a nagy élelmiszerláncok egyre több lépést tesznek azért, hogy megkönnyítsék az ételintoleranciával vagy ételérzékenységgel élő vásárlók életét. Megkérdeztük, hogy a Lidl, az ALDI, a Tesco és a SPAR milyen alternatívákat, termékeket kínál ezen vevők számára Magyarországon.

Sokakat érint az ételintolerancia, így egyre nagyobb a kereslet a mentes termékek iránt az áruházakban. Utánajártunk, milyen a kínálat a nagy élelmiszerláncoknál. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Lidl komoly figyelmet fordít az ételintolerancia által érintettekre

A Lidl Magyarország kérdésünkre kiemelte, hogy az áruházlánc állandó és az időszakos kínálatában több száz laktóz- és gluténmentes, valamint bio, vegetáriánus és vegán termék található meg. Utóbbi esetében elmondható, hogy az egyre bővülő kínálatában számos növényi alapú termék közül választhatnak a vásárlók. Így a polcokon többek között megtalálhatók a rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag krémek (pl.: többféle ízesítésű humusz, tökmagos krém), a tejet és tejtermékeket helyettesítő növényi italok és növényi joghurtok (pl.: mandula/kókusz/rizs ital, kókusz joghurt), a húsokat és húskészítményeket kiváltó növényi alternatívák (pl.: bio tofu). Továbbá a pékáruk, illetve a félkész-, késztermékek között is találhatnak a vásárlók vegetáriánus és vegán opciókat (pl.: vegán pizza). Mint írták, a kereslet évről évre növekszik és a vállalat a különböző mentes, így a glutén- és laktózmentes, valamint vegán kínálata során is arra törekszik, hogy kiváló minőséget kínáljon a lehető legkedvezőbb áron.

Több száz mentes termék érhető el az ALDI kínálatában

Az ALDI a Beol.hu megkeresésére arról számolt be, hogy 90%-ban saját márkás termékeket tartalmazó szortimentjében

közel 450 mentes,

további 80 egészségtudatos (biotermék, illetve cukoralternatíva)

és mintegy 230 vegán, vegetáriánus, illetve pálmaolajmentes

árucikk közül választhatnak a diétázók, az ételintoleranciával érintettek és az egészségtudatos életmódot folytató vásárlók. A vásárlók az áruházlánc széles, egyre bővülő választékában könnyedén megtalálhatják a számukra ideális, megbízhatóan jó minőségű termékeket, természetesen alacsony áron. A vállalat a termékfejlesztéseinek irányát a mentes termékek esetében az aktuális trendek és a vásárlói visszajelzések figyelembevételével határozza meg, minden esetben innovatív termékekkel fókuszál a célcsoportokra. Ennek is köszönhető, hogy egyes termékek csak az ALDI-ban érhetők el. Hozzátették, hogy az utóbbi években a speciális termékek iránti kereslet egyértelműen nőtt, a mentes áruk népszerűsége minden kategóriában megfigyelhető.