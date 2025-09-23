35 perce
Visszahívták sokak kedvenc édességét, rovarok lehetnek benne
A Real Nature Kft. és az NKFH szokatlan okból kénytelen volt termékvisszahívást indítani. Az intézkedés az étcsokoládés mandula mellett az étcsokoládés meggy bizonyos tételeit is érinti.
A Real Nature Kft. két édességének, az étcsokoládés meggy és az étcsokoládés mandula bizonyos tételeit kivonta a forgalomból, és fogyasztói visszahívást kezdeményezett. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve intézkedett, a kifogásolt termékeket pedig már visszagyűjtik az üzletekből – számolt be a hatóság a Facebook-oldalán.
Rovarral spékelt a étcsokoládés mandula?
A visszahívás oka meglehetősen kellemetlen: a csokoládéba burkolt nassolnivalókban molylepkemaradványok előfordulásának gyanúja, rovarszennyezettség merült fel. A hatóság a folyamatot nyomon követi egészen a visszagyűjtött áruk megsemmisítéséig vagy elszállításáig.
A cég kéri a vásárlókat, hogy akik a kifogásolt tételekből vásároltak, ne fogyasszák el a termékeket, hanem juttassák vissza a forgalmazóhoz
Figyelem, nagy változás jön a békéscsabai közlekedésben!
Hátulról letámadta, majd ellopta a nő táskáját, benne kétmillió forinttal