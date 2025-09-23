szeptember 23., kedd

Termékvisszahívás

2 órája

Visszahívták sokak kedvenc édességét, rovarok lehetnek benne

Címkék#NKFH#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#termékvisszahívás#rovar

A Real Nature Kft. és az NKFH szokatlan okból kénytelen volt termékvisszahívást indítani. Az intézkedés az étcsokoládés mandula mellett az étcsokoládés meggy bizonyos tételeit is érinti.

Beol.hu

A Real Nature Kft. két édességének, az étcsokoládés meggy és az étcsokoládés mandula bizonyos tételeit kivonta a forgalomból, és fogyasztói visszahívást kezdeményezett. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve intézkedett, a kifogásolt termékeket pedig már visszagyűjtik az üzletekből – számolt be a hatóság a Facebook-oldalán.

Rovarszennyezett lehet az étcsokoládés mandula
Az étcsokoládés mandula és meggy is szennyezett lehet, így visszahívták a két terméket. Fotó: NKFH Facebook

Rovarral spékelt a étcsokoládés mandula?

A visszahívás oka meglehetősen kellemetlen: a csokoládéba burkolt nassolnivalókban molylepkemaradványok előfordulásának gyanúja, rovarszennyezettség merült fel. A hatóság a folyamatot nyomon követi egészen a visszagyűjtött áruk megsemmisítéséig vagy elszállításáig.

A cég kéri a vásárlókat, hogy akik a kifogásolt tételekből vásároltak, ne fogyasszák el a termékeket, hanem juttassák vissza a forgalmazóhoz

 

 

