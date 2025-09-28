1 órája
Az ingatlanszakértő bombabiztos tippet adott a lakásvásárlás előtt állóknak, érdemes megfogadni a tanácsát
Az Otthon Start Program családi házak és lakások vásárlására is felhasználható. Szabó Edit ingatlanszakértőt arról kérdeztük, hogyan hat az új kedvezményes hitel a Békés vármegyei és a csabai ingatlanpiacra.
Az Otthon Start Program keretében3 %-os hitellel lehet most ingatlant vásárolni. Ahogy korábban megírtuk, a hitelprogram kizárólag lakóingatlanokra igényelhető. Szabó Edit ingatlanszakértőt most a panellakások ingatlanpiaci helyzetéről kérdeztük. Történt-e változás a békés vármegyei és a csabai ingatlanpiacon a kedvezményes hitel hatására?
Hogyan áll jelenleg a vármegyei és a csabai ingatlanpiac?
Mint azt Szabó Edit elmondta, viszonylag hosszú stagnálás után az elmúlt öt évben a vármegye egyes településein a lakások/panelek ára akár az ötszörösére is emelkedett, amely hatalmas változás, mondhatni kiemelkedő mértékű áremelkedés. Míg 2020-ban egy olyan kisebb városban, mint Gyomaendrőd, egy átlagos állapotú és méretű lakást 4-5 millió forintért lehetett vásárolni, mára ugyanez az ingatlan 17-20 millió forintért cserél gazdát, sőt, egy átlagos méretű felújított lakás ára akár 24-25 millió is lehet. A vármegye más településein, így Békéscsabán is hasonló áremelkedést lehetett tapasztalni az elmúlt évek alatt. Ennek a lakásnak az ára például kifejezetten magas megyei viszonylatban (bár a képeket elnézve meg is éri az árát).
Több vagy kevesebb az eladó lakás mostanában?
Szabó Edit tapasztalatai szerint 2025-ben alapvetően határozottan kevesebb az eladó lakás a piacon – ezt mutatják a statisztikák is. Tavaly nem volt olyan időszak, hogy ne lett volna az ingatlanos kínálatában egy-egy panellakás, most viszont hónapok óta nem keresték fel lakásközvetítéssel. A Békés vármegyei kínálatot tekintve a legnagyobb ingatlanos oldalakon is jóval kisebb a kínálat.
Az Otthon Start Program feltételei lakások esetében
Az ingatlanszakértő elmondta: a Békés vármegyei lakások nagy általánosságban kifejezetten megfelelnek az új hitel feltételeinek:
- Legfeljebb 100 millió forintos ingatlan értékhatár
- Plafon 1,5 millió forint/m2.
Mivel vármegyénkben a lakásárak a szakértő szerint átlagosan 237.000 forint/m2 körül mozognak, kifejezetten jól használható az új kedvezményes hitel a Békés vármegyei lakásokra. Ingatlanosunk egy érdekes ténnyel zárja: Békés vármegyében nem Békéscsabán, a vármegyeszékhelyen, hanem Gyulán a legdrágábbak a lakások – minden bizonnyal a város kiemelt turisztikai jellemzői miatt. A legolcsóbb eladó lakást a megyében pedig jelenleg Békésen hirdetik.
Emelkedett-e a lakások ára az új hitel hatására?
A Békés vármegyei ingatlanpiacon – Szabó Edit megfigyelései szerint – egyelőre nem érezhető az Otthon Start Program bejelentése óta különösebb áremelkedés a lakások négyzetméter áraiban – ennek egyik oka a fentebb elemzett lakásárak korábbi emelkedése a helyi piacon. Viszont az ingatlanos felhívja a figyelmet, hogy a 2026 tavaszán újonnan meghirdetett panelek esetében mindenképp várható egy újabb emelkedés a jelenlegi árakhoz képest. Az áremelkedés pedig kettős hatást eredményez a lakások piacán: a kedvezményes hitel feltételei megkönnyítik ugyan a hozzájutást, viszont az áremelkedés létrejöttével a kedvezmények gyakorlatilag elvesznek. A szakértő ezért azt javasolja, hogy akik lakásvásárláson gondolkoznak, még idén vágjanak bele, hogy valódi előnnyel jussanak otthonhoz vagy akár befektetéshez.
