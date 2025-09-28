szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedvezményes hitel

2 órája

Az ingatlanszakértő bombabiztos tippet adott a lakásvásárlás előtt állóknak, érdemes megfogadni a tanácsát

Címkék#Szabó Edit#ingatlanpiac#panel#árak

Az Otthon Start Program családi házak és lakások vásárlására is felhasználható. Szabó Edit ingatlanszakértőt arról kérdeztük, hogyan hat az új kedvezményes hitel a Békés vármegyei és a csabai ingatlanpiacra.

Szabó Tímea

Az Otthon Start Program keretében3 %-os hitellel lehet most ingatlant vásárolni. Ahogy korábban megírtuk, a hitelprogram kizárólag lakóingatlanokra igényelhető. Szabó Edit ingatlanszakértőt most a panellakások ingatlanpiaci helyzetéről kérdeztük. Történt-e változás a békés vármegyei és a csabai ingatlanpiacon a kedvezményes hitel hatására? 

A csabai ingatlanpiacról is kérdeztük Szabó Editet
Szabó Edit elmondta, hogyan változtak az ingatlanárak Békésben, mi a helyzet a csabai ingatlanpiacon. Forrás: Szabó Edit

Hogyan áll jelenleg a vármegyei és a csabai ingatlanpiac? 

Mint azt Szabó Edit elmondta, viszonylag hosszú stagnálás után az elmúlt öt évben a vármegye egyes településein a lakások/panelek ára akár az ötszörösére is emelkedett, amely hatalmas változás, mondhatni kiemelkedő mértékű áremelkedés. Míg 2020-ban egy olyan kisebb városban, mint Gyomaendrőd, egy átlagos állapotú és méretű lakást 4-5 millió forintért lehetett vásárolni, mára ugyanez az ingatlan 17-20 millió forintért cserél gazdát, sőt, egy átlagos méretű felújított lakás ára akár 24-25 millió is lehet. A vármegye más településein, így Békéscsabán is hasonló áremelkedést lehetett tapasztalni az elmúlt évek alatt. Ennek a lakásnak az ára például kifejezetten magas megyei viszonylatban (bár a képeket elnézve meg is éri az árát).

Ennek a lakásnak az ára magasnak minősül megyei viszonylatban.
 Ennek a lakásnak az ára magasnak minősül megyei viszonylatban. Fotó: ingatlan.com

Több vagy kevesebb az eladó lakás mostanában? 

Szabó Edit tapasztalatai szerint 2025-ben alapvetően határozottan kevesebb az eladó lakás a piacon – ezt mutatják a statisztikák is. Tavaly nem volt olyan időszak, hogy ne  lett volna az ingatlanos kínálatában egy-egy panellakás, most viszont hónapok óta nem keresték fel lakásközvetítéssel. A Békés vármegyei kínálatot tekintve a legnagyobb ingatlanos oldalakon is jóval kisebb a kínálat. 

Google News 

 A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az Otthon Start Program feltételei lakások esetében 

Az ingatlanszakértő elmondta: a Békés vármegyei lakások nagy általánosságban kifejezetten megfelelnek az új hitel feltételeinek: 

  • Legfeljebb 100 millió forintos ingatlan értékhatár 
  • Plafon 1,5 millió forint/m2.

Mivel vármegyénkben a lakásárak a szakértő szerint átlagosan 237.000 forint/m2 körül mozognak, kifejezetten jól használható az új kedvezményes hitel a Békés vármegyei lakásokra. Ingatlanosunk egy érdekes ténnyel zárja: Békés vármegyében nem Békéscsabán, a vármegyeszékhelyen, hanem Gyulán a legdrágábbak a lakások – minden bizonnyal a város kiemelt turisztikai jellemzői miatt. A legolcsóbb eladó lakást a megyében pedig jelenleg Békésen hirdetik.

A legolcsóbb eladó lakást a megyében Békésen hirdetik.
A legolcsóbb eladó lakást a megyében jelenleg Békésen hirdetik. Fotó: ingatlan.com

Emelkedett-e a lakások ára az új hitel hatására? 

A Békés vármegyei ingatlanpiacon – Szabó Edit megfigyelései szerint – egyelőre nem érezhető az Otthon Start Program bejelentése óta különösebb áremelkedés a lakások négyzetméter áraiban – ennek egyik oka a fentebb elemzett lakásárak korábbi emelkedése a helyi piacon. Viszont az ingatlanos felhívja a figyelmet, hogy a 2026 tavaszán újonnan meghirdetett panelek esetében mindenképp várható egy újabb emelkedés a jelenlegi árakhoz képest. Az áremelkedés pedig kettős hatást eredményez a lakások piacán: a kedvezményes hitel feltételei megkönnyítik ugyan a hozzájutást, viszont az áremelkedés létrejöttével a kedvezmények gyakorlatilag elvesznek. A szakértő ezért azt javasolja, hogy akik lakásvásárláson gondolkoznak, még idén vágjanak bele, hogy valódi előnnyel jussanak otthonhoz vagy akár befektetéshez.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu