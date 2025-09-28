Az ingatlanszakértő bombabiztos tippet adott a lakásvásárlás előtt állóknak, érdemes megfogadni a tanácsát

Az Otthon Start Program keretében3 %-os hitellel lehet most ingatlant vásárolni. Ahogy korábban megírtuk, a hitelprogram kizárólag lakóingatlanokra igényelhető. Szabó Edit ingatlanszakértőt most a panellakások ingatlanpiaci helyzetéről kérdeztük. Történt-e változás a békés vármegyei és a csabai ingatlanpiacon a kedvezményes hitel hatására?

Szabó Edit elmondta, hogyan változtak az ingatlanárak Békésben, mi a helyzet a csabai ingatlanpiacon. Forrás: Szabó Edit

Hogyan áll jelenleg a vármegyei és a csabai ingatlanpiac?

Mint azt Szabó Edit elmondta, viszonylag hosszú stagnálás után az elmúlt öt évben a vármegye egyes településein a lakások/panelek ára akár az ötszörösére is emelkedett, amely hatalmas változás, mondhatni kiemelkedő mértékű áremelkedés. Míg 2020-ban egy olyan kisebb városban, mint Gyomaendrőd, egy átlagos állapotú és méretű lakást 4-5 millió forintért lehetett vásárolni, mára ugyanez az ingatlan 17-20 millió forintért cserél gazdát, sőt, egy átlagos méretű felújított lakás ára akár 24-25 millió is lehet. A vármegye más településein, így Békéscsabán is hasonló áremelkedést lehetett tapasztalni az elmúlt évek alatt. Ennek a lakásnak az ára például kifejezetten magas megyei viszonylatban (bár a képeket elnézve meg is éri az árát).

Ennek a lakásnak az ára magasnak minősül megyei viszonylatban. Fotó: ingatlan.com

Több vagy kevesebb az eladó lakás mostanában?

Szabó Edit tapasztalatai szerint 2025-ben alapvetően határozottan kevesebb az eladó lakás a piacon – ezt mutatják a statisztikák is. Tavaly nem volt olyan időszak, hogy ne lett volna az ingatlanos kínálatában egy-egy panellakás, most viszont hónapok óta nem keresték fel lakásközvetítéssel. A Békés vármegyei kínálatot tekintve a legnagyobb ingatlanos oldalakon is jóval kisebb a kínálat.

Az Otthon Start Program feltételei lakások esetében

Az ingatlanszakértő elmondta: a Békés vármegyei lakások nagy általánosságban kifejezetten megfelelnek az új hitel feltételeinek:

Legfeljebb 100 millió forintos ingatlan értékhatár

Plafon 1,5 millió forint/m2.

Mivel vármegyénkben a lakásárak a szakértő szerint átlagosan 237.000 forint/m2 körül mozognak, kifejezetten jól használható az új kedvezményes hitel a Békés vármegyei lakásokra. Ingatlanosunk egy érdekes ténnyel zárja: Békés vármegyében nem Békéscsabán, a vármegyeszékhelyen, hanem Gyulán a legdrágábbak a lakások – minden bizonnyal a város kiemelt turisztikai jellemzői miatt. A legolcsóbb eladó lakást a megyében pedig jelenleg Békésen hirdetik.