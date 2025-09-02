Fény derült a címerezőtáborok titkaira, bikinis lányok és fájó sebek a kukoricásban

Időutazásra, nosztalgiázásra csaltuk olvasóinkat. A címerezés milyen munka, van tapasztalatod? – kérdeztük egy bikinis diáklányokból álló, a címerezés közben ellesett, kicsit megsárgult fotóval illusztrálva a régi szép időket. Felidéztük: egykoron sok mindenkinek összevagdosta a kukorica levele a testét, de sokan a bátor, bikinis öltözetre szavaztak munka közben is a címerezőtáborokban. Rengetegen hozzászóltak, a nosztalgia, a retro életérzés mindenkiből más emlékeket váltott ki.

Címerezés: bikiniben a mezőhegyesi címerezőtáborban. És ki járt Bakuczon? Fotó: Facebook

Ha kukorica, akkor címerezőtábor!

Cikkünk nyomán nem csak a mezőhegyesi, kilométeres hosszú kukorica sorok jutottak az eszünkbe... Buli, vagy rabszolgamunka? – ez itt a kérdés.

*Mi a legjobb bulinak éltük meg! Melóztunk, amiért pénzt kaptunk, sokat baromkodtunk, nagyon jól éreztük magunkat. A banda még jobban összekovácsolódott! De jó is volt.

*Én voltam Bakuczon címerezni 15 évesen. A kukorica levél megvágta a bőrünket a por meg csípett. Aki csinálta, tudja!

*Szuper jó volt! Persze utána a Balatonon két napig nem mentünk bele a vízbe, mert összevissza vágott a levél mindenhol, de legalább jó barnák voltunk.

*Jó volt nagyon, én Csárdaszálláson voltam 8. osztály után.

Címerezés retro hangulatban

*Kövezzetek meg, de én utáltam csinálni. Este a zoknit ki kellet dobni, össze vissza vágott mindenünket a levél.

*Nagyon sokat csináltam, csináltuk. Még a fiam is járt Bakuczon, nyári munkán, ők is ezt csinálták.

*1979-ben a gimiből Bakuczon voltam én is. Nem mostanában volt – nosztalgiáztak a kommentelők.

Most meg az a kérdés: hol van az a Bakucz?