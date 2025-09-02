szeptember 2., kedd

Kommentelők nosztalgiáznak

51 perce

Fény derült a címerezőtáborok titkaira, bikinis lányok és fájó sebek a kukoricásban

Címkék#nyom#Bakucz#kukorica#munka#lány#levél

Építőtáboroknak neveztük, ma nyári munka. A kukorica címerezése évtizedekkel ezelőtt is a zsebpénz gyűjtésének lehetőségét kínálta az ifjúságnak. Tetszett, nem tetszett, akkoriban a krumpliföld, a gyümölcsösök és a címerezés közül lehetett választani. Az évek, évtizedek távolából mintha megszépültek volna az emlékek.

Csete Ilona

Időutazásra, nosztalgiázásra csaltuk olvasóinkat. A címerezés milyen munka, van tapasztalatod? – kérdeztük egy bikinis diáklányokból álló, a címerezés közben ellesett, kicsit megsárgult fotóval illusztrálva a régi szép időket. Felidéztük: egykoron sok mindenkinek összevagdosta a kukorica levele a testét, de sokan a bátor, bikinis öltözetre szavaztak munka közben is a címerezőtáborokban. Rengetegen hozzászóltak, a nosztalgia, a retro életérzés mindenkiből más emlékeket váltott ki.

Bőrdaraboló gyilkos ez a növény, a kukorica velejárója, címerezés emlékei
Címerezés: bikiniben a mezőhegyesi címerezőtáborban. És ki járt Bakuczon? Fotó: Facebook

Ha kukorica, akkor címerezőtábor!

 Cikkünk nyomán nem csak a mezőhegyesi, kilométeres hosszú kukorica sorok jutottak az eszünkbe... Buli, vagy rabszolgamunka? – ez itt a kérdés.

*Mi a legjobb bulinak éltük meg! Melóztunk, amiért pénzt kaptunk, sokat baromkodtunk, nagyon jól éreztük magunkat. A banda még jobban összekovácsolódott! De jó is volt. 
*Én voltam Bakuczon címerezni 15 évesen. A kukorica levél megvágta a bőrünket a por meg csípett. Aki csinálta, tudja!
*Szuper jó volt! Persze utána a Balatonon két napig nem mentünk bele a vízbe, mert összevissza vágott a levél mindenhol, de legalább jó barnák voltunk.
*Jó volt nagyon, én Csárdaszálláson voltam 8. osztály után.

Címerezés retro hangulatban

*Kövezzetek meg, de én utáltam csinálni. Este a zoknit ki kellet dobni, össze vissza vágott mindenünket a levél.
*Nagyon sokat csináltam, csináltuk. Még a fiam is járt Bakuczon, nyári munkán, ők is ezt csinálták.
*1979-ben a gimiből Bakuczon voltam én is. Nem mostanában volt – nosztalgiáztak a kommentelők.

Most meg az a kérdés: hol van az a Bakucz?

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
