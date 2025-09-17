Komoly bevételtől esett el a színház, a drámai helyzet megoldására készül a forgatókönyv

Mint arról korábban hírt adtunk, évtizedeken át támpont volt az italkereskedés, pontosabban a Bora Kft. Békéscsaba városában, a Lencsésin. Mivel három multi –Lidl, Tesco, Aldi – is letelepedett a környéken, augusztus végén itt bezártak, és egy felújított, saját csarnokban nyitottak meg hétfőn Bora Ital & Élelmiszer Outlet néven, a Gyár utcában.

Békéscsaba színházi ingatlanjából egy másikba költözött a Lencsésiről Bora Kft. Fotó: Dinya Magdolna

Most újra léptek egyet Békéscsaba városában

Az ital-kiskereskedelemben évtizedek óta fogalom a Bora Kft. Békéscsaba életében, Békés vármegyében és a megyehatáron túl is, folyamatosan fejlesztenek, most pedig újra léptek egyet.

Az élet, a változás hozta így

– Ezt is az élet, a változás hozta, így immáron ebben a Gyár utcai ingatlanban várjuk szeptember 15-étől a vásárlókat – hangsúlyozta Bora Imre, a társaság tulajdonosa.

Az italok mellett az élelmiszerek felé még jobban fordult a Bora Kft.

Mivel 400 négyzetméteren csarnokban fogadják a vásárlóikat, ahogy az egyik vevő a nyitáskor fogalmazott, ide rengeteg minden befér. Ez így is van, ezért mozdultak az italok mellett az élelmiszerek felé még jobban, legyen szó tésztákról, konzervekről, fűszerekről, de akár hűtött élelmiszerekről is. Bora Imre szólt arról, a vásárlók igényeihez és pénztárcájához igazodva a saját márkás termékeiket ugyanúgy forgalmazzák itt is.

A Jókai színház részéről még nincs végleges forgatókönyv

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az ingatlan a Jókai színház tulajdona a jelmez- és kelléktár mellett. Egy fontos, megbízható bérlőt veszítettek el, amit nagyon sajnálnak, de megértik döntését. Ők pedig immáron keresik az új bérlőt. Kérdésünkre – ha már ilyen közel van a kellék- és jelmeztár, és nagy területű a belső tér, nem tudnák-e saját céljaikra hasznosítani – az igazgató elmondta, még olyan friss a történet, hogy színházi, filmes nyelven szólva, nincs kész a végleges forgatókönyv.