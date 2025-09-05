A francia cég Békéscsabára is épít: milliárdokból fejlesztettek

– A kormány stabil és kiszámítható gazdaságpolitikája megvédi a magyar embereket az európai gazdasági mélyrepülés káros következményeitől, amit jól mutat, hogy a nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykőrösön, ahová a Bonduelle beruházásának átadására érkezett.

A Bonduelle Békéscsabán is bővítette kapacitésát. Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Békéscsabán is bővítette kapacitását a Bonduelle

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Logisztikai központ született Nagykőrösön

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét. Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Illetve arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki.

Termékeik 90 százalékát exportálják

Emellett fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százaléka exportra kerül. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar kifejezetten versenyképes a nemzetközi színtéren, és a szektor válságállóságát az is mutatta, hogy még a koronavírus-járvány idején sem kellett semmifajta áruhiánnyal szembesülni. Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz év folyamán 292 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon kormányzati támogatással, több mint 1500 milliárd forint értékben.

Háromszáz embernek adnak munkát Békéscsabán

A Békéscsabai Konzervgyárat, a Bonduelle csabai elődjét 1962-ben alapították meg.. Modern gépekkel, berendezésekkel gyártottak többek között alma-és paradicsomsűrítményt, teljesen automatizált vonalon száraztésztát, valamint a konzerv profilban zöldborsó, kukorica konzerveket, befőtteket, savanyúságokat, szárazbabot, és ketchupot is. A termelés egy telephelyen, de négy üzemrészben történt.