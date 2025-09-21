szeptember 21., vasárnap

Akár a főnök jobbkeze is lehetsz: ezekkel az állásokkal csábítanak a helyi multik

Úgy tűnik, hogy egyre több lehetőséggel csábítják a munkavállalókat a nagy áruházak. Utánajártunk, hogy jelenleg milyen bolti eladó állásokat hirdetnek Békés vármegyében.

Vincze Attila

Az elmúlt években számos nagy multinacionális áruház jelent meg Békés vármegyében, melyek sorra nyitják a különböző településeken a kisebb-nagyobb egységeiket. Ez igaz az élelmiszerláncokra, valamint a ruházati, illetve lakberendezési cikkeket forgalmazó üzletekre egyaránt. Ezúttal sorra vesszük, hogy milyen álláshirdetéseket kínálnak jelenleg a cégek azoknak, akik bolti eladó állásra pályáznának Békésben.

érdemes megnéznie ezeket a bolti eladó állásokat
Ha bolti eladó állásban gondolkodik, akkor számos lehetőség kínálkozik jelenleg Békés vármegyében Forrás: Shutterstock

Ezek a bolti eladó állások várják az élelmiszerláncoknál

Az ALDI-nál Gyulán találtunk a cég honlapján egy részmunkaidős bolti eladó állást, ahol heti 25 ledolgozott óra esetén a kezdő fizetés bruttó 325 ezer forint, míg az elérhető legmagasabb fizetés bruttó 410 ezer forint. A Lidl több bolti eladói állást is hirdet a honlapján, így 

  • a békéscsabai Corvin utcai áruházukban, 
  • valamint Mezőkovácsházán 
  • és Orosházán a Hóvirág utcai üzletükben is elérhető néhány részmunkaidős lehetőség. 

Sőt Csabán a Corvin utcai áruházban üzletvezetőt is keresnek, ha valaki esetleg komolyabb szakmai előrelépésen gondolkodna. A Tesco pedig egyedül Békéscsabán kínál egy teljes munkaidős műszakvezető pozíciót az utánpótlás programjában: aki elnyeri az állást, a boltvezető jobbkeze lehet.

A ruházati üzletek is számos lehetőséget kínálnak a vármegyében

A Pepco Mezőkovácsházán és Orosházán keres eladó-pénztárost részmunkaidőben, míg a Sinsay a békéscsabai Shop Stopban hirdet egy teljes munkaidős eladói állást. Utóbbi hamarosan egy új üzletet is nyit a vármegyeszékhelyen, ahová már toborozzák a munkaerőt, jelenleg oda is eladót keresnek teljes munkaidőben. A CCC pedig a Csaba Centerben található üzletében hirdet heti 30 órás részmunkaidős eladó állást.

Nem csak a nagy áruházak hirdetnek

Aki nem szeretne valamilyen nagy multinál dolgozni, de mégis bolti eladói vagy pénztáros munkakörben gondolkodik, azok számára is akad egy-két lehetőség vármegyénkben. Békéscsabán a főként épületasztalos-ipari termékek gyártásával foglalkozó Hora Hungary Kft. szakáruházi tanácsadó-eladó kollégát keres teljes munkaidőben. Emellett a Félegyházi Pékség új gyulai egységében bolti eladó-pénztáros állást hirdet, amely ugyancsak teljes munkaidős pozíciót jelent.

 

 

