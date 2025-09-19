Tarolt az ötforintos akció, dobogós lett a békéscsabai ALDI

Az ALDI szeptember 11-én indította el egyhetes rendkívüli akcióját, amely szinte valamennyi készleten lévő ruházati terméket és cipőt érintett. Az első napon minden darab 1000 forintért volt kapható, az árak pedig napról napra tovább csökkentek, mígnem szeptember 17-én akár 5 forintért is lehetett új ruhaneműt vagy lábbelit vásárolni, az egyik békéscsabai ALDI-ban is óriási volt az érdeklődés.

Nagyot ment az üzletlánc az akcióval: a békéscsabai ALDI-ban is rengeteg volt az érdeklődő. Illusztráció: Török János/Délmagyar

Ahogy az áruház közleményéből kiderült, a leárazás közel 700 különböző terméket foglalt magában – pólóktól és ruháktól kezdve a cipőkön, papucsokon át a kabátokig –, összesen mintegy 700 000 darabot. Egyetlen hét alatt közel 160 000 vásárló fordult meg az áruházakban, akik átlagosan több mint négy terméket vittek haza.

Dobogós helyen a békéscsabai ALDI

Az ország 185 ALDI-üzlete közül a legnagyobb forgalmat Szentesen és Kalocsán bonyolították, a harmadik helyet pedig a békéscsabai ALDI szerezte meg, az Andrássy úti áruházban. Budapesten

a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti,

a XVIII. kerületi Cziffra György utcai

és a XV. kerületi Késmárk utcai üzletek bizonyultak a legnépszerűbbnek.

Milliárdos megtakarítás a vásárlóknál

A kedvezmények nagysága sokakat vonzott: számos termék már az első napon 75–90 százalékos árengedménnyel volt elérhető. Az akció első három napjában több mint félmillió darab ruhanemű és cipő kelt el.

– Célunk, hogy vásárlóinknak a legjobb árakat és a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk, legyen szó élelmiszerről, vagy nem élelmiszer jellegű termékről. A most zárult ruházati és cipőakciónkkal több mint 160 000 ember – egy Szeged nagyságú város lakosságának megfelelő vásárló – élt. Büszkék vagyunk rá, hogy ezzel a rendkívüli akcióval jelentős mértékben segíthettük a magyar vásárlókat: összesen 1,4 milliárd forintnyi kedvezményt adtunk, ennyivel több megtakarítás maradt a családok, diákok és dolgozók pénztárcájában – hangsúlyozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.