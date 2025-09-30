Hétezer gépjármű jár erre naponta, most felújítják a szakaszt - galériával

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, a beruházás célja az útburkolat megerősítése, a vízelvezetés korszerűsítése, valamint a közlekedésbiztonság és a közösségi közlekedés feltételeinek javítása Békéscsaba ezen részén.

Békéscsaba közúti közlekedése egy fontos szakasz felújításával fejlődik.

Balról dr. Takács Árpád, Szarvas Péter és Cserkúti András. Fotó: Lehoczky Péter

Teljesen állami támogatásból valósul meg a felújítás

– Nagyon nagy jelentőségű felújításról van szó, ugyanis ezen az útszakaszon naponta hétezer gépjármű halad át, belevonva az M44-esről érkező, és a Mezőmegyert oda-vissza érintő forgalmat is, az M44-esről a Berényi útról lehet legegyszerűbben elérni Békéscsaba központját – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. – Orbán Viktor miniszterelnök úr, és Lázár János építési és közlekedési miniszter, amikor itt jártak, egyaránt ígéretet tettek ennek a fontos útszakasznak a felújítására, és ez most ígéretükhöz híven teljesül. Teljesen állami támogatásból, 577,8 millió forintból valósul meg a felújítás.

Békéscsaba polgármestere kiemelte, mérföldkő a közlekedésében

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere kiemelte, már 207 éve létezik a Berényi út Békéscsabán, igaz, akkor még földes út volt. A mostani felújítás mérföldkő a város közúti közlekedésében. Kérdésünkre kitért arra, a Mezőmegyer felé vezető úton a Békéscsaba várostábláig valósul meg a beruházás.

Az első ütem részeként lezárták a kivitelezők a Berényi út – Szarvasi út – Békési út – Baross utcai csomópont Berényi úti ágának két szélső forgalmi sávját (jobbra kanyarodó és egyenesen haladó irányok)

– ecsetelte a polgármester. – A csomópontban a Berényi út felől érkezők számára a Szarvasi út irányába történő jobbra kanyarodás ideiglenesen nem lehetséges. A Szarvasi út ezen szakasza kizárólag a kijelölt Lenkey utca – Kazinczy utca irányába terelt forgalmi útvonalon keresztül közelíthető meg. A közlekedők tájékozódását sárga hátterű, térképes jelzőtáblák segítik.