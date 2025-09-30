1 órája
Hétezer gépjármű jár erre naponta, most felújítják a szakaszt - galériával
Elkezdődött a Berényi út–Mezőmegyer bekötőút felújítása, amely mintegy 2,3 kilométeres szakaszt érinti. A kivitelezés három ütemben valósul meg Békéscsaba belterületén, az egyes építési szakaszokhoz igazodva a forgalmi rend is módosul.
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, a beruházás célja az útburkolat megerősítése, a vízelvezetés korszerűsítése, valamint a közlekedésbiztonság és a közösségi közlekedés feltételeinek javítása Békéscsaba ezen részén.
Teljesen állami támogatásból valósul meg a felújítás
– Nagyon nagy jelentőségű felújításról van szó, ugyanis ezen az útszakaszon naponta hétezer gépjármű halad át, belevonva az M44-esről érkező, és a Mezőmegyert oda-vissza érintő forgalmat is, az M44-esről a Berényi útról lehet legegyszerűbben elérni Békéscsaba központját – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. – Orbán Viktor miniszterelnök úr, és Lázár János építési és közlekedési miniszter, amikor itt jártak, egyaránt ígéretet tettek ennek a fontos útszakasznak a felújítására, és ez most ígéretükhöz híven teljesül. Teljesen állami támogatásból, 577,8 millió forintból valósul meg a felújítás.
Békéscsaba polgármestere kiemelte, mérföldkő a közlekedésében
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere kiemelte, már 207 éve létezik a Berényi út Békéscsabán, igaz, akkor még földes út volt. A mostani felújítás mérföldkő a város közúti közlekedésében. Kérdésünkre kitért arra, a Mezőmegyer felé vezető úton a Békéscsaba várostábláig valósul meg a beruházás.
Az első ütem részeként lezárták a kivitelezők a Berényi út – Szarvasi út – Békési út – Baross utcai csomópont Berényi úti ágának két szélső forgalmi sávját (jobbra kanyarodó és egyenesen haladó irányok)
– ecsetelte a polgármester. – A csomópontban a Berényi út felől érkezők számára a Szarvasi út irányába történő jobbra kanyarodás ideiglenesen nem lehetséges. A Szarvasi út ezen szakasza kizárólag a kijelölt Lenkey utca – Kazinczy utca irányába terelt forgalmi útvonalon keresztül közelíthető meg. A közlekedők tájékozódását sárga hátterű, térképes jelzőtáblák segítik.
Felújítják a Békéscsaba-Mezőmegyer út kritikus szakaszátFotók: Lehoczky Péter és Bencsik Ádám
A sávlezárások miatt torlódásokra kell számítani
Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatója kiemelte, a csomópontban a jelzőlámpás forgalomirányítás továbbra is működik, ugyanakkor a sávlezárások miatt torlódásokra kell számítani. Ezért kérik az autóval közlekedőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot. A Berényi út további szakaszain is útfelújítási munkálatok zajlanak, így ezeken a részeken szakaszos félpályás lezárásokra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani. A kivitelezés befejezése 120 napos határidőn belül várható.
A fejlesztés hosszú távon javítja a városrész megközelíthetőségét
Cserkúti András kitért arra, a fejlesztésnek köszönhetően a felújított szakasz biztonságosabb és komfortosabb lesz, valamint a vízelvezetés korszerűsítése és az új burkolat révén tartósabb útpálya jön létre. Emellett a buszmegállók és közlekedési kapcsolatok megújításával a közösségi közlekedés is kényelmesebbé válik. A fejlesztés hosszú távon javítja a városrész megközelíthetőségét, valamint hozzájárul a kényelmesebb közlekedéshez.
