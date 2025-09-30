szeptember 30., kedd

Lezárások, változások

1 órája

Hétezer gépjármű jár erre naponta, most felújítják a szakaszt - galériával

Címkék#felújítás#Békés vármegye#Szarvasi út#Berényi út#útszakasz#gépjármű

Elkezdődött a Berényi út–Mezőmegyer bekötőút felújítása, amely mintegy 2,3 kilométeres szakaszt érinti. A kivitelezés három ütemben valósul meg Békéscsaba belterületén, az egyes építési szakaszokhoz igazodva a forgalmi rend is módosul.

Nyemcsok László

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta, a beruházás célja az útburkolat megerősítése, a vízelvezetés korszerűsítése, valamint a közlekedésbiztonság és a közösségi közlekedés feltételeinek javítása Békéscsaba ezen részén.

Javítja Békéscsaba közlekedését a fontos szakasz felújítása
Békéscsaba közúti közlekedése egy fontos szakasz felújításával fejlődik. 
Balról dr. Takács Árpád, Szarvas Péter és Cserkúti András. Fotó: Lehoczky Péter

Teljesen állami támogatásból valósul meg a felújítás

– Nagyon nagy jelentőségű felújításról van szó, ugyanis ezen az útszakaszon naponta hétezer gépjármű halad át, belevonva az M44-esről érkező, és a Mezőmegyert oda-vissza érintő forgalmat is, az M44-esről a Berényi útról lehet legegyszerűbben elérni Békéscsaba központját – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. – Orbán Viktor miniszterelnök úr, és Lázár János építési és közlekedési miniszter, amikor itt jártak, egyaránt ígéretet tettek ennek a fontos útszakasznak a felújítására, és ez most ígéretükhöz híven teljesül. Teljesen állami támogatásból, 577,8 millió forintból valósul meg a felújítás. 

Békéscsaba polgármestere kiemelte, mérföldkő a közlekedésében

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere kiemelte, már 207 éve létezik a Berényi út Békéscsabán, igaz, akkor még földes út volt. A mostani felújítás mérföldkő a város közúti közlekedésében. Kérdésünkre kitért arra, a Mezőmegyer felé vezető úton a Békéscsaba várostábláig valósul meg a beruházás.  

 Az első ütem részeként lezárták a kivitelezők a Berényi út – Szarvasi út – Békési út – Baross utcai csomópont Berényi úti ágának két szélső forgalmi sávját (jobbra kanyarodó és egyenesen haladó irányok) 

– ecsetelte a polgármester. – A csomópontban a Berényi út felől érkezők számára a Szarvasi út irányába történő jobbra kanyarodás ideiglenesen nem lehetséges. A Szarvasi út ezen szakasza kizárólag a kijelölt Lenkey utca – Kazinczy utca irányába terelt forgalmi útvonalon keresztül közelíthető meg. A közlekedők tájékozódását sárga hátterű, térképes jelzőtáblák segítik.

Felújítják a Békéscsaba-Mezőmegyer út kritikus szakaszát

Fotók: Lehoczky Péter és Bencsik Ádám

A sávlezárások miatt torlódásokra kell számítani

Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatója kiemelte, a csomópontban a jelzőlámpás forgalomirányítás továbbra is működik, ugyanakkor a sávlezárások miatt torlódásokra kell számítani. Ezért kérik az autóval közlekedőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot. A Berényi út további szakaszain is útfelújítási munkálatok zajlanak, így ezeken a részeken szakaszos félpályás lezárásokra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani. A kivitelezés befejezése 120 napos határidőn belül várható.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A fejlesztés hosszú távon javítja a városrész megközelíthetőségét

Cserkúti András kitért arra, a fejlesztésnek köszönhetően a felújított szakasz biztonságosabb és komfortosabb lesz, valamint a vízelvezetés korszerűsítése és az új burkolat révén tartósabb útpálya jön létre. Emellett a buszmegállók és közlekedési kapcsolatok megújításával a közösségi közlekedés is kényelmesebbé válik. A fejlesztés hosszú távon javítja a városrész megközelíthetőségét, valamint hozzájárul a kényelmesebb közlekedéshez.

 

 

 

