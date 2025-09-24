160 km/órával hasít a vonat – különleges videón a lőkösházi vasútvonal megújulása

Négy év intenzív munka, számtalan mérnök, szakember és kivitelező összefogása kellett ahhoz, hogy a magyar–román határig vezető pálya gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon – írták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújulása, illetve átadása kapcsán. Az új második vágány, a teljes pályamegújítás, a korszerű biztosítóberendezések és a felújított állomások mind azt szolgálják, hogy a jövőben modern körülmények között, akár 160 kilométer/óra sebességgel közlekedhessenek a vonatok ezen a nemzetközi vasúti folyosón.

A megújult Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat kedden adták át. Fotó: Dinya Magdolna

A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének lépései

A Békéscsaba-Lőkösháza korszerűsített vasúti vonalszakaszt kedden adták át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel. A vasútfejlesztés a személyszállítás szolgáltatási színvonalának javulása mellett hozzájárul a Magyarország és Európa közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is.

Számos elemből állt össze a beruházás

A beruházás során kialakított zajvédő falak, az új különszintű- és a több fénysorompóval biztosított szintbeli keresztezések növelik a közlekedésbiztonságot és csökkentik a környezeti terhelést. Az elektronikus biztosítóberendezések telepítése révén – 74 villamos állítású váltó bekötésével – jelentősen növekedett a vasútvonal irányításának pontossága és biztonsága. Az új járműdiagnosztikai rendszerek, a 75 Hz-es jelfeladás, az önműködő térközbiztosítás, valamint öt új sorompó beüzemelése további modernizációt jelent.

Így született újjá a vasútvonal

Javult a szolgáltatások színvonala