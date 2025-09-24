szeptember 24., szerda

Fejlesztés

58 perce

160 km/órával hasít a vonat – különleges videón a lőkösházi vasútvonal megújulása

Címkék#Lőkösháza#átadás#állomás#vasútvonal#Békéscsaba

Látványos videót tett közzé a V-Híd Zrt. az utóbbi évek egyik legnagyobb és legjelentősebb vasúti beruházásról. Megmutatják, hogy miként született meg a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújult szakasza.

Papp Gábor

Négy év intenzív munka, számtalan mérnök, szakember és kivitelező összefogása kellett ahhoz, hogy a magyar–román határig vezető pálya gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon – írták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújulása, illetve átadása kapcsán. Az új második vágány, a teljes pályamegújítás, a korszerű biztosítóberendezések és a felújított állomások mind azt szolgálják, hogy a jövőben modern körülmények között, akár 160 kilométer/óra sebességgel közlekedhessenek a vonatok ezen a nemzetközi vasúti folyosón.

a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalon közlekedő vonat a békéscsabai vasútállomáson
A megújult Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat kedden adták át. Fotó: Dinya Magdolna

A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének lépései

A Békéscsaba-Lőkösháza korszerűsített vasúti vonalszakaszt kedden adták át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel. A vasútfejlesztés a személyszállítás szolgáltatási színvonalának javulása mellett hozzájárul a Magyarország és Európa közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is.

Számos elemből állt össze a beruházás

A beruházás során kialakított zajvédő falak, az új különszintű- és a több fénysorompóval biztosított szintbeli keresztezések növelik a közlekedésbiztonságot és csökkentik a környezeti terhelést. Az elektronikus biztosítóberendezések telepítése révén – 74 villamos állítású váltó bekötésével – jelentősen növekedett a vasútvonal irányításának pontossága és biztonsága. Az új járműdiagnosztikai rendszerek, a 75 Hz-es jelfeladás, az önműködő térközbiztosítás, valamint öt új sorompó beüzemelése további modernizációt jelent.

Így született újjá a vasútvonal

Tekintse meg a videót a felújításról, ilyet nem lát mindennap!

Javult a szolgáltatások színvonala

  • A fejlesztésnek köszönhetően Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomásokon a vasúti szolgáltatások színvonala jelentősen javult. 
  • A korszerűsítés hosszú távon hozzájárul a fenntartható közlekedéshez, és lehetővé teszi az ETCS 2 rendszer bevezetését. 
  • A Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztésének részeként új funkcióval, teljes körű felújítással született újjá a szabadkígyósi állomás egykori felvételi épülete. 
  • A Kétegyháza állomáson végzett fejlesztések célja a modern, kényelmes és akadálymentes utasforgalmi környezet kialakítása volt, amely méltó módon illeszkedik a transz-európai vasúti korridor kiemelt jelentőségű Békéscsaba–Lőkösháza szakaszának megújulásához. 
  • Lőkösháza vasútállomás területén komplex, több szakterületet érintő fejlesztés valósult meg a Békéscsaba–országhatár közötti vasútvonal korszerűsítésének részeként. 
  • A felújított régi üzemi épületek új funkciót kaptak, a felújított szolgálati épületek pedig korszerű munkakörnyezetet teremtettek a szolgálatot ellátó munkavállalók számára. 
  • Az utasok kényelmét akadálymentes, esővédett peronok, aluljárók és liftek szolgálják, továbbá a projekt keretében P+R és B+R parkolók épültek a közösségi közlekedés könnyítése és élénkítése érdekében. 
  • Az állomásokon kialakított modern digitális és hangos utastájékoztató rendszerek megkönnyítik a vasúti közlekedést és emelik az utazás színvonalát. Az állomástéri felújítás részeként kiépült egy új, buszfordulásra alkalmas körforgalom, amely segíti a kapcsolódó közlekedési szolgáltatások biztosítását.
     

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
