2 órája
160 km/órával hasít a vonat – különleges videón a lőkösházi vasútvonal megújulása
Látványos videót tett közzé a V-Híd Zrt. az utóbbi évek egyik legnagyobb és legjelentősebb vasúti beruházásról. Megmutatják, hogy miként született meg a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújult szakasza.
Négy év intenzív munka, számtalan mérnök, szakember és kivitelező összefogása kellett ahhoz, hogy a magyar–román határig vezető pálya gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon – írták a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal megújulása, illetve átadása kapcsán. Az új második vágány, a teljes pályamegújítás, a korszerű biztosítóberendezések és a felújított állomások mind azt szolgálják, hogy a jövőben modern körülmények között, akár 160 kilométer/óra sebességgel közlekedhessenek a vonatok ezen a nemzetközi vasúti folyosón.
A Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének lépései
A Békéscsaba-Lőkösháza korszerűsített vasúti vonalszakaszt kedden adták át, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel. A vasútfejlesztés a személyszállítás szolgáltatási színvonalának javulása mellett hozzájárul a Magyarország és Európa közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is.
Számos elemből állt össze a beruházás
A beruházás során kialakított zajvédő falak, az új különszintű- és a több fénysorompóval biztosított szintbeli keresztezések növelik a közlekedésbiztonságot és csökkentik a környezeti terhelést. Az elektronikus biztosítóberendezések telepítése révén – 74 villamos állítású váltó bekötésével – jelentősen növekedett a vasútvonal irányításának pontossága és biztonsága. Az új járműdiagnosztikai rendszerek, a 75 Hz-es jelfeladás, az önműködő térközbiztosítás, valamint öt új sorompó beüzemelése további modernizációt jelent.
Így született újjá a vasútvonal
Tekintse meg a videót a felújításról, ilyet nem lát mindennap!
Javult a szolgáltatások színvonala
- A fejlesztésnek köszönhetően Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomásokon a vasúti szolgáltatások színvonala jelentősen javult.
- A korszerűsítés hosszú távon hozzájárul a fenntartható közlekedéshez, és lehetővé teszi az ETCS 2 rendszer bevezetését.
- A Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztésének részeként új funkcióval, teljes körű felújítással született újjá a szabadkígyósi állomás egykori felvételi épülete.
- A Kétegyháza állomáson végzett fejlesztések célja a modern, kényelmes és akadálymentes utasforgalmi környezet kialakítása volt, amely méltó módon illeszkedik a transz-európai vasúti korridor kiemelt jelentőségű Békéscsaba–Lőkösháza szakaszának megújulásához.
- Lőkösháza vasútállomás területén komplex, több szakterületet érintő fejlesztés valósult meg a Békéscsaba–országhatár közötti vasútvonal korszerűsítésének részeként.
- A felújított régi üzemi épületek új funkciót kaptak, a felújított szolgálati épületek pedig korszerű munkakörnyezetet teremtettek a szolgálatot ellátó munkavállalók számára.
- Az utasok kényelmét akadálymentes, esővédett peronok, aluljárók és liftek szolgálják, továbbá a projekt keretében P+R és B+R parkolók épültek a közösségi közlekedés könnyítése és élénkítése érdekében.
- Az állomásokon kialakított modern digitális és hangos utastájékoztató rendszerek megkönnyítik a vasúti közlekedést és emelik az utazás színvonalát. Az állomástéri felújítás részeként kiépült egy új, buszfordulásra alkalmas körforgalom, amely segíti a kapcsolódó közlekedési szolgáltatások biztosítását.
