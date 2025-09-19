A valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán: 2500 munkahelyet teremt egy szingapúri cég – videó, galéria

– Ha az ember azt mondja, ez egy gazdaságtörténeti jelentősségű esemény Békéscsabán, akár semmiképpen sem esünk túlzásba. Ez a valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán, Békés vármegyében – szögezte le Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá: másfél évtizede volt hazánkban egy nagyon éles kelet-nyugat választóvonal, utóbbit tartotta mindenki sokkal fejlettebnek. A kormány elhatároza, hogy a keleti országrészt is a nyugati szintjére fejlesztik, ami az autóipari cégeknek köszönhetően meg is történt. Ezek után felsejlett egy észak-dél választóvonal is: világossá vált a következő feladat, hogy a déli országrészeket is egy komoly gazdaságfejlesztési stratégiával fel kell hozni.

Szijjártó Péter jelentette be a békéscsabai gigafejlesztést. Fotó: Lehoczky Péter

A miniszter hangsúlyozta: külön feladatként határozták meg Békés vármegye fejlesztését, nyilvánvaló volt, hogy az nem várathat magára.

Azt a kérdést kellett feltenni, mit kell tenni ahhoz, hogy a környező térségekkel legalább egyező ütemű fejlesztési pályára lépjen Békés vármegye. Egyértelmű volt, hogy nagy beruházások kellenek, vállalatok, amelyek munkahelyeket hoznak létre, megtartják az itt élőket, hazahozzák azokat, akik elmentek. A Kelet-magyarországi recept mellett döntöttek: először kell egy nagy beruházás, amely azután vonzza a többieket.

Sikerült ehhez megteremteni az előfeltételeket:

Békéscsaba és a főváros között megoldották a közlekedést az M44-e kiépítésével és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal modernizálásával.

Megteremtették azokat a körülményeket, amelyek biztosítják, hogy van elegendő munkaerő, ezt sikerült hitelesen bemutatni a város szakképzési intézményeinek fejlesztésével.

Plusz azt az ipari parkot kellett létrehozni, amely alkalmas egy nagy beruházás fogadására is.

A város és a kormány összefogásával az elmúlt évek erőfeszítései nyomán minden előfeltétel adott ahhoz, hogy egy nagy, hatalmas beruházást tudjon fogadni a város. Gazdaságtörténeti siker: bejelenthetjük Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházását

– mondta Szijjártó Péter.