Gazdaságtörténeti siker

4 órája

A valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán: 2500 munkahelyet teremt egy szingapúri cég – videó, galéria

Címkék#kormány#Szijjártó Péter#munkahely#Békéscsaba#külügyminiszter

Olyan gazdaságtörténeti bejelentést tettek pénteken Békéscsabán, amire még nem volt példa: a valaha volt legnagyobb beruházás érkezik Békés vármegyébe. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: 280 milliárd forintból 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán egy szingapúri világcég.

Beol.hu

– Ha az ember azt mondja, ez egy gazdaságtörténeti jelentősségű esemény Békéscsabán, akár semmiképpen sem esünk túlzásba. Ez a valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán, Békés vármegyében – szögezte le Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá: másfél évtizede volt hazánkban egy nagyon éles kelet-nyugat választóvonal, utóbbit tartotta mindenki sokkal fejlettebnek. A kormány elhatároza, hogy a keleti országrészt is a nyugati szintjére fejlesztik, ami az autóipari cégeknek köszönhetően meg is történt. Ezek után felsejlett egy észak-dél választóvonal is: világossá vált a következő feladat, hogy a déli országrészeket is egy komoly gazdaságfejlesztési stratégiával fel kell hozni. 

Szijjártó Péter jelentette be a békéscsabai gigafejlesztést. Fotó: Lehoczky Péter

A miniszter hangsúlyozta: külön feladatként határozták meg Békés vármegye fejlesztését, nyilvánvaló volt, hogy az nem várathat magára.
Azt a kérdést kellett feltenni, mit kell tenni ahhoz, hogy a környező térségekkel legalább egyező ütemű fejlesztési pályára lépjen Békés vármegye. Egyértelmű volt, hogy nagy beruházások kellenek, vállalatok, amelyek munkahelyeket hoznak létre, megtartják az itt élőket, hazahozzák azokat, akik elmentek. A Kelet-magyarországi recept mellett döntöttek: először kell egy nagy beruházás, amely azután vonzza a többieket.

Sikerült ehhez megteremteni az előfeltételeket:

  • Békéscsaba és a főváros között megoldották a közlekedést az M44-e kiépítésével és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal modernizálásával.
  • Megteremtették azokat a körülményeket, amelyek biztosítják, hogy van elegendő munkaerő, ezt sikerült hitelesen bemutatni a város szakképzési intézményeinek fejlesztésével.
  • Plusz azt az ipari parkot kellett létrehozni, amely alkalmas egy nagy beruházás fogadására is.

A város és a kormány összefogásával az elmúlt évek erőfeszítései nyomán minden előfeltétel adott ahhoz, hogy egy nagy, hatalmas beruházást tudjon fogadni a város. Gazdaságtörténeti siker: bejelenthetjük Békéscsaba és Békés vármegye történetének valaha volt legnagyobb beruházását 

– mondta Szijjártó Péter.

Szijjártó Pétert Szarvas Péter és dr. Takács Árpád fogadta. Fotó: Lehoczky Péter

Szingapúri high-tech cég első európai gyára Békéscsabán

A Vulcan Shield Global csúcstechnológiai szigetelőanyagokat gyártó, világpiaci vezető szingapúri cég első európai gyárát Békéscsabán építi fel. Ez a beruházás 280 milliárd forintos értéket képvisel: 2500 munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában. 

Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak: 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente 10 ezer tonna termék, szigetelőanyag gyártásával. A magyar kormány ezt a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.

Együttműködnek a helyi szakképzéssel

A válallat elkötelezte magát, hogy a helyi szakképző iskolákkal szorosan együttműködnek. Feléleleszti a beruházás a textilipari hagyományokat is, elkötelezett a cég amellett, hogy minél több alapanyagot, eszközt, a gyártáshoz szükséges alkatrészt és egyebeket magyar vállalkozásoktól szerezzenek be. Olyan high-tech tevékenységet folytatnak, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek az 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

Békéscsabán nyitja meg európai gyárát a szingapúri Vulcan Shield Global

Fotók: Lehoczky Péter

Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global kutatási projektjei tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon hazánknak.

Az űriparban, autóiparban, repülőgépgyártásban, napelemgyártásban vagy a petrolkémia területén használják majd fel a termékeiket. A vállalat gyártási tevékenysége a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani és a gyár ökológiai lábnyoma esetében a minimumra törekszenek.

Szijjártó Péter leszögezte:be fogják bizonyítani a cégnek, hogy jól döntöttek, a lehető legjobb döntést hozták azzal, hogy első európai gyárukat itt, Békéscsabán építik meg.  Köszönetet mondott Szarvas Péter polgármesternek és dr. Takács Árpád főispánnak a körülmények megteremtéséért, amelyekre egy ilyen high-tech világszínvonalú cég fogadásához szükség volt.

Dr. Takács Árpád: történelmi pillanat 

Dr. Takács Árpád főispán történelmi pillanatnak, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester pirosbetűs ünnepnek nevezte a Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról szóló bejelentést, egyúttal mindketten ígéretet tettek arra, hogy minden segítséget megadnak a zöldmezős beruházáshoz. 

Minden, amit a beruházás részleteiről tudni kell

Hogy a Békéscsabán sosem látott gigaberuházás hol valósul meg, milyen ütemben indul el a termelés és egyéb fontos tudnivalókat a projektről ebben a cikkünkben foglaltuk össze. 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
