Még nem találta meg álmai munkáját? Ezeket az álláshirdetéseket érdemes átböngésznie!

Számtalan oka lehet annak, amiért valaki munkahelyváltáson gondolkodik, de alapvetően akkor is érdemes körülnézni a Békés megyei álláshirdetések között, hogyha nem akarunk elmenni a mostani helyünkről. Jóllehet vármegyénk nem feltétlenül kínálja a legtöbb munkalehetőséget az országban, azonban így is találtunk az interneten jó néhány érdekes vagy éppen kihívást jelentő munkát, amelyek felkelthetik az érdeklődést. Manapság már számos helyen hirdetnek a cégek, ezúttal Magyarország egyik legnagyobb állásportálján, a Profession.hu-n nézelődtünk.

Több figyelemreméltó Békés megyei álláshirdetés is fut jelenleg az interneten, ezek közül válogattunk. Illusztráció: Shutterstock

A Békés megyei álláshirdetések között számos jó lehetőség kínálkozik

Nem meglepő módon az oldalon főként békéscsabai és gyulai új álláshirdetések jöttek velünk szembe, de azért akadnak máshonnan is jó lehetőségek. Itt van rögtön Gyulán a nemrég nyílt Béke sugárúti Félegyházi Pékségben egy bolti eladó-pénztárosi állás, amelyhez szakirányú végzettséget nem várnak el, de azért előny a kereskedelmi tapasztalat.

A fürdővárosban maradva a népszerű Black Sheep kávézó szakácsot keres, melyhez szintén nem elvárás a szakirányú végzettség, de a pizzasütési tapasztalat mindenképpen előnyt jelent. Ugyancsak Gyulán hirdetnek egy junior könyvelő állást a Eurofins-nál, melyet a multinacionális cég kisgyermekeseknek is ajánl. Továbbá azt írják, hogy lehetőség van távoli munkavégzésre, de budapesti és gyulai irodájukban is szívesen várják a mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező jelentkezőt. A gyulai Helen Doron Oktatóközpont pedig angol oktatót keres nettó 7-10 ezer forintos órabérért, ami azért figyelemreméltó összeg, főleg úgy, hogy nincs szükség hozzá tanári diplomára.

A legtöbb állást egyértelműen Békéscsabán kínálják

Ha mindig is szeretett volna színházban dolgozni, akkor itt a kiváló lehetőség, ugyanis a Békéscsabai Jókai Színház színházi díszítőt keres. Az állás betöltéséhez többek között középfokú képesítés, épület karbantartáshoz kapcsolódó szakképesítés, mint például. lakatos, asztalos, villanyszerelő, festő stb. is szükséges. A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kara pedig felsőfokú végzettséggel rendelkező titkárt/titkárnőt venne fel, mely pozícióhoz további elvárás a tárgyalóképes angol nyelvtudás is. A szintén a vármegyeszékhelyen működő Aktiv Digital Media Kft. marketing- és sales manager álláshirdetése ugyancsak jó lehetőségnek ígérkezik.

Nettó négyszázezres havi bérre,

nettó kétszáz ezres havi mozgóbérre,

valamint nettó 100 – 300 ezer forintos havi bónuszra

ki mondana nemet? Ehhez azonban komoly szakmai elvárások is társulnak.