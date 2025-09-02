Ezt a nyarat egy gazda sem foglalja imába, az aszály súlyos csapást mért

– Az elmúlt hétvégén hazánk nyugati felén jelentős csapadék hullott, melynek hatására arrafelé megszűnt a mezőgazdasági aszály. A keleti országrészben azonban alig esett, így az Alföldön még most is súlyos az aszály. A folytatásban kedden és szerdán számíthatunk sokfelé csapadékra, de valószínűleg nem elegendő mennyiségben, ezzel együtt egész héten marad meleg – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Az aszály nem kímélt senkit és semmit Békés vármegyében. Illusztráció: Shutterstock

Elmaradt a csapadék, tarolt a mezőgazdasági aszály

Mint írják, a nyár utolsó hete nagyobb részt száraz idővel telt, majd pénteken estére egy hullámzó frontrendszer közelítette meg nyugat felől hazánkat. Ennek hatására szombaton a nyugati és a középső területeken nagy területen alakultak ki záporok, zivatarok, majd a csapadék formája esőbe ment át. Vasárnap reggelre a Dunántúlon elállt az eső, mely azonban nem terjedt át a keleti területekre, hanem arrafelé csak délután alakultak ki elszórtan záporok, zivatarok. Összességében ebben a két napban hazánk nyugati felén nagy területen hullott igen jelentős, 20-60 mm csapadék. Keleten ugyanakkor csak kisebb foltokban esett 10 mm-t meghaladó csapadék, sokfelé egyáltalán nem esett.

Fotó: HungaroMet

A nyár végére Békés vármegyében súlyos aszály alakult ki, miután augusztusban is elmaradt a várt csapadék. A nyári növényeket ez rendkívül megviselte. Bár az ország egyes részeit bizonyos időszakokban kiadós csapadék öntözte, az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál a szezonban, és hamar megkezdődött a növényszáradás. A viharsarki gazdák többségénél már teljesen mindegy, hogy mennyi az átvételi ár.

Fotó: HungaroMet

Az öntözetlen táblákon a csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek hazánk területén. A középső országrészben kiterjedt területen igen rossz a termés, azonban vannak vidékek főként a Kisalföldön és északkeleten, ahol még elfogadhatók a kilátások. Ez utóbbi részeken még mindig vannak szép zöld kukorica táblák.

Hullámzó frontrendszer érkezik

Az ősz első hetén is érkezik egy hullámzó frontrendszer hazánk fölé. Kedden este nyugaton már előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd szerdán már másfelé is várható csapadék. Csütörtöktől pedig csak elszórtan lehet egy-egy zápor, a jövő hét elejéig újabb nagyobb csapadék már nem valószínű. Összességében a hét végéig többfelé hullhat 10 mm-t meghaladó csapadék, de mint mindig, a záporos forma miatt a mennyiség és a területi eloszlás nagyon bizonytalan. A mezőgazdasági aszály számottevő mérséklődésére az Alföldön csak kis esély mutatkozik. A hőmérséklet nem sokat változik majd, marad a meleg idő, a csúcsértékek északnyugaton 25, délkeleten 30 fok körül alakulnak majd.