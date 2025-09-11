Szárzúzóval esnek neki a kukoricának a gazdák, mindent elvett tőlük az aszály

Az aszály győzött a kukorica felett Békés vármegyében. Ehhez jött még, hogy idén januártól június végéig 140 milliméter nedvesség volt csak a talajban, pedig legalább 280 milliméter kellett volna.

Az aszály tönkretette a kukoricatermést Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció

A kukorica zömét nem éri meg betakarítani Békésben

Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei alelnöke elmondta, a vízhiány és azaszály miatt nem fejlődött a növény, nem hozott csöveket – vagy csak alig –, és a csövön a szemek is aprók, hiányosak, ahol egyáltalán vannak. A kukorica alulról a csapadékhiány miatt száradt, felülről pedig az erős UV-sugárzás égette, tette tönkre.

– Békés vármegyében közel 80 ezer hektáron vetettek kukoricát a gazdálkodók, döntő részét szárzúzózzák, mert nem éri meg betakarítani – hangsúlyozta Bozó József. – Hektáronként egy tonna alatt, de még egy-másfél tonnánál is meggondolandó az aratás, mert még az üzemanyagot sem futja a bevétel.

Aki öntözött, több termése lett, de a költségek elvitték a haszon zömét

Az alelnök kiemelte, akiknek szerencséjük volt, és időben „elkaptak” egy-egy kiadósabb esőt, azoknál átlagosan harminc-ötven mázsa betakarítható kukorica termett, de ez nagyon elenyésző arány, Miként az öntözött területé is, ez nagyjából tíz százalékot tesz ki Békésben. Igaz, hogy itt 10 tonnás termések is születtek, de az öntözés jellemzően fúrt kútból történt – mert felszíni víz nincs –, és ha csak a búvárszivattyúkat nézzük, annak is óriási az áramigénye. Egy hektár öntözése elérheti a 250-350 ezer forintot is, és a végén ott áll a gazda, mint a többiek, hogy az eredmény a nullához közelít.

A kisebb termelők nem tudják áthidalni az aszály okozta veszteséget

És hogy mi várható ezután? Bozó József hangsúlyozta, a kisebb termelők, akik csak szántóföldi kultúrában gondolkodnak, befejezik a gazdálkodást, hiszen nincs olyan plusz jövedelmük, amivel ezt a hatalmas veszteséget áthidalják. Ők minden bizonnyal vagy bérbe adják a területüket vagy eladják a földet. A kukorica vetésterülete jövőre biztosan tovább csökken, pedig 150 ezer hektár is volt Békésben, amihez virágzó állattenyésztés is párosult. Az őszi kalászosok és a napraforgó területe nőhet, hiszen utóbbi jobban viseli a szárazságot, mint a kukorica.