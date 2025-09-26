Ezt jó tudni!
Lekapcsolják az áramot több csabai utcában
Több békéscsabai belvárosi utca számos ingatlanát érinti az áramszünet.
Az áramszünetről előre szóltak.
Tervezett áramszünet miatt előreláthatólag 8 és 16 óra között nem lesz áram több békéscsabai utcában szeptember 30-án, hétfőn. Mutatjuk az érintett utcákat.
Itt kell áramkimaradásra számítani
- Berzsenyi utca 57/1. - 57/1.
- Degré utca 13. - 25. és 14. - 32.
- Forgách utca 9. - 17. és 8. - 12.
- Kisrét tanya 15. - 43. és 26/1. - 42.
- Szilágyi Dezső utca 1. - 23. és 2. - 20.
- Szőlő utca 1. - 55. és 4. - 54.
