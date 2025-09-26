szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

18°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó tudni!

8 perce

Lekapcsolják az áramot több csabai utcában

Címkék#ingatlan#békéscsabai#áramszünet

Több békéscsabai belvárosi utca számos ingatlanát érinti az áramszünet.

Beol.hu
Lekapcsolják az áramot több csabai utcában

Az áramszünetről előre szóltak.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Tervezett áramszünet miatt előreláthatólag 8 és 16 óra között nem lesz áram több békéscsabai utcában szeptember 30-án, hétfőn. Mutatjuk az érintett utcákat.

Itt kell áramkimaradásra számítani

  • Berzsenyi utca 57/1. - 57/1.
  • Degré utca 13. - 25. és 14. - 32.
  • Forgách utca 9. - 17. és 8. - 12.
  • Kisrét tanya 15. - 43. és 26/1. - 42.
  • Szilágyi Dezső utca 1. - 23. és 2. - 20.
  • Szőlő utca 1. - 55. és 4. - 54.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu