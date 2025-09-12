Erről jó tudni!
2 órája
Áram nélkül marad húsz békéscsabai utca
Hosszú órákon át áramszünet lesz több békéscsabai utcában is, mutatjuk a részletket.
A MVM Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett munkálatokat fog végeznia a villamos hálózaton szeptember 17-én 7.30-16.30 között. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog – osztották meg az MVM Démász tájékoztatását Békéscsaba oldalán.
Érintett területek
- Almás sor 1-13683,2-14
- Berzsenyi utca 143-173,100/C-112
- Bogár utca 3-19387,2-19388
- Csabagyöngye utca 1-7,4-12
- Hínár utca 1-19461,20-19460
- Kisfényesi utca 1-13501,280/26-282/3
- Körte sor 1/3-13709/1,6-1512/5
- Szöcske utca 1-19331/1,6-19334/2
- Árpád sor 170-200
- Barackos köz 1-13625,6-13638
- Buzogány utca 1-27,2-19454
- Cseresznye köz 1-13745/1/A,2-26
- Gyulai út 63-19303/13,94-96-0374/144
- Kadarka köz 1-29,2-13544
- Nagyrét tanya 367/47-19319,280/10-374112
- Paprika köz 1-79,2-30
- Répa köz 1-13715,2-30
- Rózsakert utca 1-19421/2,2-32
- Szilva köz 1-25,2-30-31.
