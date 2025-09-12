szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erről jó tudni!

2 órája

Áram nélkül marad húsz békéscsabai utca

Címkék#békéscsabai#áramszünet#munkálatok#utca

Hosszú órákon át áramszünet lesz több békéscsabai utcában is, mutatjuk a részletket.

Beol.hu

A MVM Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett munkálatokat fog végeznia a villamos hálózaton szeptember 17-én 7.30-16.30 között. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog – osztották meg az MVM Démász tájékoztatását Békéscsaba oldalán.

Időben szóltak, előre tervezett munkálatokat fognak végezni. Forrás: bekescsaba.hu

Érintett területek

  • Almás sor 1-13683,2-14
  • Berzsenyi utca 143-173,100/C-112
  • Bogár utca 3-19387,2-19388
  • Csabagyöngye utca 1-7,4-12
  • Hínár utca 1-19461,20-19460
  • Kisfényesi utca 1-13501,280/26-282/3
  • Körte sor 1/3-13709/1,6-1512/5
  • Szöcske utca 1-19331/1,6-19334/2
  • Árpád sor 170-200
  • Barackos köz 1-13625,6-13638
  • Buzogány utca 1-27,2-19454
  • Cseresznye köz 1-13745/1/A,2-26
  • Gyulai út 63-19303/13,94-96-0374/144
  • Kadarka köz 1-29,2-13544
  • Nagyrét tanya 367/47-19319,280/10-374112
  • Paprika köz 1-79,2-30
  • Répa köz 1-13715,2-30
  • Rózsakert utca 1-19421/2,2-32
  • Szilva köz 1-25,2-30-31.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu