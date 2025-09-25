szeptember 25., csütörtök

Duplázás

2 órája

60 ezer forintot is érhet a nyugdíjas utalvány az Aldiban

Külön figyelmet fordít a nyugdíjasokra a német áruházlánc. Az Aldiban a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer utalvány most akár meg is duplázható.

Beol.hu

– Az Aldi újabb intézkedéssel növelte a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkentette mintegy 40 közkedvelt friss hús és tejtermék árát is. Az árcsökkentés olyan népszerű sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is csökkent.  Ugyancsak csökkent számos kedvelt friss hús ára is, köztük a darált sertés-, pulyka- és marhahúsé, csirkecombé, -szárnyé, sertéslapockáé és a pulykanyaké – olvasható az Aldi közleményében. A nyugdíjas élelmiszer utalvány értéke most meg is duplázható.

Az Aldiban a nyugdíjas utalvány 60 ezer forintot is érhet.
A 30 ezres nyugdíjas utalványból 60 ezres is lehet az Aldiban. Fotó: Gettyimages

Az Aldiban a nyugdíjas utalvány 60 ezer forintot is érhet

Mint írják, több termék – például a 1,5%os laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix – ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony. Az Aldi szeretné a lehető legnagyobb támogatást nyújtani a vásárlóknak, legyen szó a nyugdíjasokról, a családokról vagy a diákokról. A szeptember 1-én kezdődött akció keretében, ha a vásárló – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet, és vásárlása eléri a 8 ezer forintos értékhatárt, egy ezerforintos Aldi-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre felhasználható. Ezen felül minden vásárló igénybe veheti az applikációban elérhető 2 ezer forintos online kupont, ha vásárlása meghaladja a 15 ezer forintot.

Az áruházlánc lehetővé teszi, hogy a vásárlók összevonják a kedvezményeket, így ha a vásárló 15 ezer forint feletti végösszegért vásárol, akkor a nyugdíjas utalvány felhasználása után járó ezerforintos kupont is megkapja, és a 2 ezer forintos online kupont is felhasználhatja egyszerre, akkor összességében akár 20%-os összevont kedvezményben részesülhet. A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke akár 60 ezer forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az Aldi-ban váltanak be és elérik az
applikációs kuponok értékhatárát.

Nemrégiben országos sikerrel zárult az Aldi ruházati és cipőakciója: az egy hétig tartó leárazás során szinte teljesen kiürültek a polcok. A békéscsabai Aldi-üzletben volt a harmadik legnagyobb forgalom az országban – a helyi vásárlók különösen aktívan éltek a kedvezményes lehetőséggel.

 

