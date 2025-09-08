Óriási durranás az Aldiban, fillérekért adják a sokak által kedvelt termékeket

– Újabb akcióval bizonyítja elkötelezettségét a magyar vásárlók támogatása iránt az Aldi. Amellett, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek széles körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető – olvasható az Aldi sajtóközleményében. És hogy hogyan juthatunk öt forintért ruházati termékekhez? Mutatjuk.

Az Aldinál óriási lesz a durranás. Forrás: Shutterstock.com

Az ALDI árai napról napra csökkennek

Mint írják, az élelmiszerek mellett szeptember 11-én egyhetes leárazást indítanak szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. Az Aldi választékában női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

– Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

